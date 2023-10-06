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TÜSİAD “Cumhuriyet’in 100. Yılı Kutlama Etkinliği” düzenledi

TÜSİAD, 5 Ekim 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak, Cumhuriyetimizin anlam ve coşkusunun paylaşıldığı bir kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

06 Ekim 2023 | 18:38
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TÜSİAD “Cumhuriyet’in 100. Yılı Kutlama Etkinliği” düzenledi

Sanat içerik danışmanlığı İKSV tarafından yürütülen TÜSİAD Cumhuriyet’in 100. Yılı Kutlama Etkinliği çerçevesinde Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Türk Eğitim Vakfı ile işbirliğinde gençlerin eğitimine katkıda bulunuldu.

İstanbul’da Zorlu PSM’de düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Siyasi parti temsili olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Cinisli etkinlikte yer aldı. 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açılış konuşması yaptığı etkinliğin konser bölümünde Sertab Erener ve orkestrası, piyanist Tuluğ Tırpan, Antakya Medeniyetler Korosu ve Kaan Baysal sahne aldı. 

Yekta Kopan’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte ayrıca Milli Voleybolcularımız Gizem Örge ve Simge Şebnem Aköz, TEV Üstün Başarı Bursiyeri Müge Naoko Gönül ve piyanist Kaan Baysal Cumhuriyet’in 100. yılı ile ilgili görüşlerini paylaştı. 

ORHAN TURAN: CUMHURİYETMİZ YÜZ YILLIK BİR ÇINAR

Etkinlikte konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Cumhuriyetimiz, kökleri tarihin derinliklerine uzanan yüz yıllık bir çınar. 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan ve toplumsal çalkantılar, devrimler, savaşlarla dolu olan dönem, imparatorlukların çözülme çağıdır. Zamanın ruhu, imparatorlukların tasfiyesi ve yerine, milli devletlerin yükselişinden yanaydı. Dünyanın ekonomik ve siyasi düzeni tepetaklak oluyordu. Zamanın ruhunu okumak hiç de kolay değildi. Bu zorlu dönemeçte bizim şansımız, çağın çağrısını daha ilk andan itibaren mükemmel kavrayan bir önderin, Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığıydı" dedi. 

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