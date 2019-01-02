Spora yatırımlarını artıran şirketler
Sporu mecra olarak kullanan şirketler, farklı branşlarda spora verdikleri yatırımları genişletmeye başladı. Bu yönde bir ayda birçok şirket yeni anlaşmalara imza attı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Örneğin Türkiye Basketbol Milli Takımları’nın su sponsoru olan Getir’in su markası Kuzeyden, Türkiye Voleybol Milli Takımlar resmi su sponsoru olduğunu duyurdu.
Türkiye Basketbol Ligi’nden Avrupa Basketbol Şampiyonası sponsorluğuna kadar basketbolu yıllardır destekleyen Beko, 2,5 yıl boyunca Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın isim ortaklığını üstleneceğini açıkladı.
Visa ise UEFA ile son derece önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atarak, yalnızca kadın futbolunu destekleyen ilk UEFA sponsoru oldu. 2018-2025 yıllar arasında geçerli olacak sponsorluk anlaşması kapsamında Visa, altyapıdan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne dek her alanda destek verecek.
Türk sporunun gelişimi ve uluslararası alandaki başarısı için spora olan desteğini devam ettiren OPET, futbol, basketbol ve voleybol milli takım sponsorluklarının ardından Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın da ana sponsoru oldu. Şirket, ‘Sarı Melekler’e 2018-2019 sezonu boyunca ana sponsor olarak destek verecek.
Türkiye lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası Petlas da Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Resmi Sponsorları arasına katıldı.
Farklı branşlarda pek çok sponsorluk anlaşması olan HDI Sigorta da, Türkiye’ninkadın basketbolunda önde gelen kulüplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
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