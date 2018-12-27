Uzun ömürlü performans stratejisi
Artan enflasyon ve değişken kur, pek çok üründe tüketicinin fayda-fiyat dengesine odaklanmasına neden oluyor. Bunu gören Michelin de iletişimde uzun ömürlü performansa vurgu yapıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Erken değiştirilen lastiğin maliyetinin yılda 6 milyar Euro olduğunu ve lastiklerin tamamen aşınmadan değiştirilmesinin tüketicilerin cebini de doğrudan etkilediğini anlatan Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşem Suner, ürünlerinin bu özelliğine vurgu yaptıklarını aktarıyor.
Suner, 2019’da aşındığında da güvenliğinden ödün vermeyen ürünleri ve kış sertifikalı yaz lastiğinin iletişimini yoğunlukla yapmayı sürdüreceklerini anlatıyor.
Ayşem Suner, 2019’da var olan kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projelerine de devam edecekleri bilgisini veriyor.
Örneğin, ‘İyi dersler Şoför Amca’ projesiyle 20142017 yılları arasında 40 ilde, 80 formatör ve bin 170 eğitimciyle 38 bin servis şoförü ve 25 binden fazla ilkokul öğrencisine birebir ulaşılarak eğitimler verilmişti.
Suner, 2018-2019 döneminde de bu projenin çalışmalarının Eskişehir, Afyon, Mardin, Karaman, Sinop, Burdur, Elazığ, Kırklareli, Bolu ve Artvin olmak üzere 10 ilde gerçekleştirileceğini ve 9 bini aşkın servis şoförüne ve 4 bini aşkın ilköğretim öğrencisine ulaşılacağını belirtiyor.
Bu kapsamda ‘Trafikte Güvenlik’, ‘Trafikte İletişim ve Davranış’ ve ‘Trafikte İlk yardım’ konularında eğitimler verilecek.
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