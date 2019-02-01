Yeni reklam filmiyle showroom’lar hareketlendi
Yeni Ford Focus’un reklam filmi, Ford Otosan’ın binek araç kategorisinde Türkiye’de çektiği ilk reklam filmi oldu. Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, kampanyanın kısa sürede istenen etkiyi yaptığını söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ford Otosan, binek araç kategorisinde Türkiye’de geliştirip çektiği ilk reklam filmini Ford Focus için yaptı. GTB Türkiye imzası taşıyan ve Barış Arduç’un oynadığı reklam filmi, 22 Kasım’da gösterilmeye başladı. Çekimleri üç gün sürse de bu film yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü.
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Yeni Focus’un Türkiye lansmanını planlarken önce bir tüketici araştırması yaptırdıklarını söylüyor.
Yücetürk, bu araştırmanın Türk kullanıcıların otomobillerini arkadaşı, sırdaşı ve hatta hayatının bir parçası olarak gördüğünü ortaya çıkardığını ifade ediyor.
Otomobille insan arasındaki bu ilişkiden ilham alarak da böyle bütünleşik bir iletişim kampanyası hazırladıklarını dile getiriyor. Yücetürk, uzun bir aradan sonra bu kampanyada ünlü kullandıklarını da hatırlatıyor.
Yönetmenliğini SirFred’in, görüntü yönetmenliğini Oscar Faura’nın gerçekleştirdiği filmin Orion Platoları’ndaki dekor çalışmaları bir aylık bir ön çalışma sonucunda 18 günde inşa edildi.
Özgür Yücetürk, reklamda evde kullanılan objelerin aracın içindeki fonksiyonlarının tariflendiğinden bahsediyor. Yücetürk, kampanya için aralık ayı sonuna kadar yoğun bir mecra kullanımı yaptıklarının da altını çiziyor.
Özgür Yücetürk’ün verdiği bilgilere göre, Yeni Ford Focus’un lansmanı için kullanılan reklam filmi, Kantar Millward Brown tarafından gerçekleştirilen reklam performansı araştırma testinin sonucuna göre fark yaratan bir başarı göstermiş durumda.
Yücetürk, “Reklam filminin ön testlerde, ilgi çekme potansiyeli, izleyicisi ile etkili konuşma ve markaya karşı satın almada motivasyon yaratabilme olarak üç farklı ölçekte performansı değerlendirildi.
Film, Kantar Millward Brown’un şimdiye kadar test ettiği en iyi reklamlardan birisi oldu” diyor. Reklamın yayınlanmaya başlamasıyla birlikte showroom’larda hareketliliğin ciddi bir şekilde arttığına da vurgu yapan Yücetürk, reklam filminin Focus modelinin algısını da yukarıya taşıdığı düşüncesinde.
2019 PLANLARI
Reklam filmi mart ayında tekrar mecralara çıkacak. Barış Arduç da bir yıllık süreçte markanın yüzü olmayı sürdürecek.
Tekrar bir reklam filmi çekme niyeti yok ama Arduç ile dijital için birtakım çalışmalar planlanıyor. 2019 zorlukları barındıran bir yıl olsa da şirketin iletişim planı süreklilik arz edecek.
Ford Focus’un satışları içinde filo pazarının önemli olduğunu biliyoruz. Ancak artan kur ve yükselen faiz oranlarıyla birlikte pek çok filo şirketi nakit sıkıntısı yaşıyor.
Son dönemde şirketlerin kiralamadan araç satın almaya kaydığını hatırlatan Özgür Yücetürk, bunu fırsat olarak gördüklerini söylüyor.
Yücetürk, “Maliyetlerini kontrol altında tutmak için şirketler araç tercihlerini farklılaştırmaya başladı. Focus kendi segmentinin ötesinde özellikleriyle bizi avantajlı konuma soktu” diyor.
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