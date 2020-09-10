JP Morgan da çarşamba günü yeşil tahvil dünyasına adım attı.

Banka, daha önce müşterileri ve diğer şirketler için çevre ve sosyal amaçlı borçlanma çözümleri düzenlemiş, ancak daha önce 1 milyar dolarlık bu tarz bir tahvili tek başına hiç ihraç etmemişti.

Bloomberght’de yer alan habere göre yapılan bu hamle, sadece JP Morgan’ın piyasadaki en büyük banka olmasından dolayı değil, aynı zamanda ABD’de iklim sorunlarının hem çevresel hem de finansal istikrarı tehdit ettiğine dair farkındalığın artmasından dolayı da birçok yatırımcı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Nuveen çevre, sosyal ve yönetişim fonları portföy yöneticisi Steve Libatore, “Ne kadar fazla büyük oyuncu gelirse, ölçek de o kadar fazla ve hızlı büyüyor” dedi ve iklim sorunlarıyla mücadele etmenin en etkili yolunun bunu “ortalama vatandaşlar için ekonomik olarak yararlı hale getirmek” olduğunu belirtti.

Bu da yenilenebilir enerji projeleri için sermaye bulma maliyetinin fosil yakıt maliyetinden daha düşük olmasını sağlamak ile mümkün olabilir.

JP Morgan da Çarşamba günü yüksek yatırımcı talebiyle beraber bu borçlanma maliyetini aşağı çekebildi. Hazine tahvilleriyle arasındaki fark ilk başta 65 baz puan iken daha sonra bu 48 baz puana indi.

Tahvil farkı genelde yatırımcının borç veren olarak risksiz gösterge tahvilinden ne kadar fazla gelir elde ettiğini gösterir. Daha düşük tahvil farkı, genelde yüksel talep ya da düşük temerrüt beklentisi anlamına gelir.

Aware Asset Management kıdemli şirket kredileri analisti Pri de Silva, “Yeşil tahviller genelde daha az kazandırır, bu da finansmanın maliyetinin daha ucuz olması demek” diye belirtti ve JP Morgan’ın Çarşamba günküne benzer bir tahvili Mayıs ayında Hazine tahvilinden 58 baz puan farkla fiyatladığını söyledi.