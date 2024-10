AK Yatırım " TradeAll TR Plus"ı tanıttı

Uzun yıllardır sermaye piyasalarında dijitalleşmeye odağına alarak verdiği kaliteli hizmet ve yatırım dünyasına sunduğu inovatif ürünleriyle fark yaratan Ak Yatırım, yenilikçi ürünü TradeAll TR Plus‘ta yatırımcılara yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileriyle desteklenen gelişmiş alım-satım önerileri sunarak, piyasa kararlarını daha bilinçli ve etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.

TradeAll TR Plus hizmetleri

Ak Yatırım’ın yenilikçi ürünü TradeAll TR Plus, Otomatik Pozisyon Kapatma, Performans Analizleri, Etkin Risk Yönetimi, Kapsamlı Analiz ve Öneri özellikleriyle öne çıkıyor. Yatırımcıların piyasa kararlarını daha bilinçli ve etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan TradeAll TR Plus sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. TradeAll TR Plus, yurt içi ve yurt dışı yüzlerce temel ve teknik analiz yanında, pariteler, ekonomik göstergeler ve operasyonel veriler gibi 2000’den fazla finansal değişkeni kullanarak BİST50 pay senetleri, VİOP pay ve pay endeksine dayalı vadeli işlemlerde günlük alım ve satım önerileri sunuyor. Yatırımcıların risklerini daha etkin yönetebilmeleri için dinamik Kar Al (Take Profit) ve Zarar Durdur (Stop Loss) seviyelerini hesaplıyor. Bu seviyelere ulaşıldığında pozisyonlar otomatik kapatılıyor. Gün sonuna kadar belirtilen seviyelere ulaşılamazsa, pozisyonlar gün sonunda (17:50) otomatik olarak kapatılıyor ve ertesi güne taşınmıyor. Yatırımcılar gün içi işlemlerde pozisyonlarını diledikleri şekilde kapatma özgürlüğüne sahipken sistem farklı bir kanaldan aynı yatırım enstrümanında aksi yönde pozisyon açıldığında devre dışı kalıyor.

Geçmişe dönük performans analizleri, yatırımcılara sunulan alım ve satım tavsiyelerinin etkinliğini değerlendirme imkânı sağlıyor. Ak Yatırım’da hisse senedi hesabı olan tüm müşteriler, TradeAll TR Mobil uygulamasını indirerek dijital yatırım danışmanlığı hizmetinden ve bu yenilikçi ürünün sunduğu avantajlardan kolayca yararlanabiliyorlar.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “TradeAll TR Plus ile yatırım dünyasında yeni bir sayfa açıyoruz. Yapay zekâ tabanlı bu yenilikçi sistemimiz, yurt içi piyasalarda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Dijitali odağına alan öncü bir aracı kurum olarak yaptığımız geliştirmelerde ekosisteme hep daha nitelikli ve süreç kolaylaştırıcı ürün sunmayı ilke edindik. Bu doğrultuda müşterilerimize geçtiğimiz yıllarda uluslararası piyasalarda Türkiye’de bir ilk olarak sunduğumuz ürünümüz TradeAll UP Plus’a ek yurt içinde de TradeAll TR Plus ürünümüzü hizmete sunarak, yatırım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve süreçlerin otomatize edilmesi konusunda kararlılığımızı göstermiş olduk.

Bu doğrultuda attığımız adımlardan biri olan uçtan uca yapay zeka destekli ilerleyen Dijital Yatırım Danışmanlığı ürünümüz TradeAll TR Plus’ta şeffaf, denetlenebilir ve 2000’den fazla finansal veriye dayanarak oluşturulan yatırım fikirlerini, raporlarla zenginleştirilmiş büyük bir bilgi evreniyle beraber sunuyoruz. Gelişmiş alt yapısı sayesinde ekosistemde güvenli bir yatırım süreci tesisi konusunda katkı sunacak TradeAll TR Plus’ın, yatırımcılarımızın piyasa trendlerini daha iyi analiz etmelerine, risklerini etkin bir şekilde yönetmelerine katkı sağlayacağını ve bu sayede de yatırımda karar alma süreçlerini iyileştireceğine dair yüksek bir inanç taşıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de bu ve benzeri ürün çeşitliliğimizi arttırarak “TradeAll Plus” dünyası dediğimiz yatırımcıların gündelik hayatın koşuşturmacasında karar verme süreçlerini kolaylaştıracak ve onların kısa – orta ve uzun vade yatırımlarına yardımcı olacak tam otomatize bir yatırım danışmanlığı evrenini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.