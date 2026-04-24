Akbank’a üç büyük bölgesel ödül

Akbank; lobal Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2026 kapsamında, pozitif etki odaklı tabana yaygın ve terzi usulü sürdürülebilir finansman çözümleri; şeffaflık ve hesap verilebilirlik çalışmaları ve sürdürülebilir dış borçlanma çalışmaları ile ‘Etki Odaklı Yatırım Çözümünde’, ‘Sürdürülebilirlik Şeffaflığında’ ve ‘Sosyal Bonolarda’ Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Bankası ödüllerine layık görüldü. Bu üçlü başarı, Akbank’ın sürdürülebilir finansmanda bölgesel bir referans haline geldiğini gösterirken; bankanın uzun vadeli değer yaratma vizyonunu uluslararası platformda bir kez daha tescillemiş oldu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür şunları paylaştı, “Sürdürülebilir finansman bizim için geçici bir gündem maddesi olmaktan öte; iş modelimizin ve değer üretme anlayışımızın temeli konumunda. Finansal performansla çevresel ve sosyal etkiyi aynı denklemde ele alıyor, geleceğin ekonomisini bugünden inşa ediyoruz. Orta ve Doğu Avrupa’da üç ayrı kategoride ‘En İyi Banka’ seçilmek, doğru yönde ilerlediğimizi gösteren güçlü bir teyit. Önümüzdeki dönemde de şeffaflıkta referans noktası olmayı, sosyal etkiyi büyütmeyi ve finansmanı pozitif dönüşüm için harekete geçirmeyi sürdüreceğiz.”