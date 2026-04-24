Ersoy Holding, “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2026” listesinde birinci oldu

Ersoy Holding, Great Place to Work Türkiye tarafından “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2026” listesinin 50-99 çalışan kategorisinde birinci olarak iş yeri deneyimi ve çalışan memnuniyeti alanındaki başarısını tescilledi. Düzenlenen törende ödülünü alan şirket, yüksek güven kültürü ve sürdürülebilir insan kaynakları uygulamalarıyla öne çıktı. Sertifikalandırma sürecinde gerçekleştirilen kapsamlı ve anonim çalışan anketleriyle güven düzeyi, takım ruhu ve bağlılık gibi kritik başlıklar ölçümlenirken, elde edilen bulgular şirketin çalışan deneyimi alanındaki güçlü performansını gözler önüne serdi.

Ersoy Holding Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Yöneticisi Fatih Özdipi, elde edilen başarının arkasındaki yaklaşımı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: “Bu başarı, yalnızca insan kaynakları uygulamalarımızın değil, kurum genelinde benimsenen güçlü iletişim dilinin ve ortak değerler etrafında şekillenen iş yapış biçimimizin bir yansıması. Kurum kültürümüzü tüm paydaşlarımıza doğru ve tutarlı şekilde aktarabilmek ise sürdürülebilir başarımızın en önemli unsurlarından biri.”

“Ersoylu olmak” yaklaşımı kurum kültürünün merkezinde yer alıyor

Ersoy Holding’in kurum kültürünün merkezinde yer alan bu yaklaşımı; güven, şeffaf iletişim, gelişim fırsatları ve güçlü ekip dayanışması gibi değerler üzerine kuruluyor. Bu yaklaşım, çalışanların kendilerini değerli ve güvende hissettikleri bir iş ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Bu yaklaşımın çalışan deneyimine olan etkisine dikkat çeken Ersoy Holding İnsan Kaynakları Direktörü Yaşar Sarıkuzu, “Çalışanlarımızın kendilerini değerli, güvende ve gelişime açık hissettikleri bir iş ortamı oluşturmayı önceliklendiriyoruz. ‘Ersoylu olmak’ yaklaşımı da bu kültürün temelini oluşturuyor. Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2026 listesinde yer almak, bu yaklaşımın çalışanlarımız nezdinde de karşılık bulduğunu göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli” dedi.

