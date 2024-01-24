Doğan Yatırım Bankası, "Türkiye’nin En İyi Birleşme ve Satın Alma İşlemi" ödülünü aldı

Doğan Yatırım Bankası, İngiltere’nin önde gelen finans ve iş dünyası yayınlarından International Finance dergisinin, her yıl alanlarında başarılı kurumları ve önemli işlemleri ödüllendirdiği “International Finance Awards 2023” kapsamında, “Best M&A Deal-Türkiye / Türkiye’nin En İyi Birleşme ve Satın Alma İşlemi” ödülünün sahibi oldu. Banka, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’nin, USD 336 milyon değerle PJSC Tatneft’e satışında sunduğu satıcı taraf danışmanlık hizmetleri ile ödüle layık görüldü.

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu ödülü şöyle değerlendirdi: “Faaliyetlerine 2021 yılının Ağustos ayında başlamış genç bir yatırım bankası olarak, kısa süre içerisinde ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimize sağladığımız katma değerden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Almış olduğumuz bu ödül, banka olarak 2023 yılında gösterdiğimiz üstün performansımızı taçlandıran ödüllerden biri olmanın yanı sıra aynı zamanda bölgesel yatırım bankası olma hedefimizle birebir örtüşen ve global standartlardaki yatırım bankacılığı yaklaşımımızı ortaya koyan önemli bir işlemi temsil ediyor. Türkiye’de 2023 yılında gerçekleşen en büyük doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak öne çıkan bu işlem sonucunda dünyanın önde gelen petrokimya ve gaz şirketlerinden biri olan PJSC Tatneft, Türkiye akaryakıt dağıtım pazarında güçlü bir yere sahip olmuş, yerel ve bölgesel sektör dinamiklerini etkileyecek bir işlem gerçekleştirmiştir. Müşterilerimiz Doğan Holding ve Aytemiz ailesi nezdinde de işlem büyük bir hızla yürütülmüş ve kısa sürede kapanış gerçekleştirilmiştir.

Doğan Yatırım Bankası olarak; global ve yerel konjonktür, bölgesel yatırımcı risk iştahı, sermaye tahsisi ve yatırım tercihleri doğrultusunda farklı işlem ve ülke koridorlarının etkinleştirilmesi, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere, yatırımcılar ve şirketler arasında stratejik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi için müşterilerimize; tecrübe, yetkinlik ve geniş erişim ağımızı sunarken uzun vadeli stratejik ortak olarak onların yanında yer almaya hazırız.”