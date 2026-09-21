İstanbul Ticaret Kongresi başlıyor

“Değişen Dünyada İstikrar Paradigması: Küresel Ticaretin Sorumluluk Perspektifiyle Yeniden İnşası” temasıyla kamu, iş dünyası, akademi ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirecek olan İstanbul Ticaret Kongresi 23-24 Eylül tarihlerinde İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili Dr. Cevdet Yılmaz’ın Onur Konuğu Konuşmacısı olarak yer alacağı kongre; Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslararası iş dünyası ve akademiden isimleri İstanbul’da bir araya getirecek. İki günlük programda küresel ticaretin değişen dengeleri, jeopolitik riskler, yeşil ve dijital dönüşüm, ticaretin normları ve etik değerleri, ticari istihbarat ve ticari diplomasi çok boyutlu biçimde ele alınacak.

Gerçekleşen basın toplantısında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Üniversitesi Düşünce ve Proje Üretim Akademisi Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Nazım Ekren, kongrenin vizyonu hakkında açıklamalarda bulundu.



Küresel ticarette yeni istikrar arayışı



İstanbul Ticaret Kongresi’nin basın toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay “Tarih boyunca farklı ekonomik havzaları ve ticaret yollarını buluşturan İstanbul’da günümüzde ticaret, finans, lojistik, hizmetler, teknoloji ve girişimcilik kapasitesiyle Türkiye’nin küresel ekonomik bağlantılarının merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. İstanbul Ticaret Kongresi ile şehrin bu tarihsel birikimini bu kongrede buluşturacağız” dedi. Ülkemizin bölgesel güç olmasının ötesinde küresel bir güç olduğuna dikkat çeken Dr. Kuralay küresel ticaret sisteminin kapsamlı bir dönüşümden geçtiği bir dönemde kongreyi gerçekleştirdiklerini belirtti.



Üniversitenin 25.yılında Türkiye’ye İstanbul Ticaret Kongresi’ni kazandırdıklarını belirten İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek “25. Yılımızda hem uluslararası hem de ulusal düzeyde yüksek katılımla gerçekleştireceğimiz İstanbul Ticaret Kongresi’nde, akademinin bilimsel bilgi ve analiz kapasitesini, iş dünyasının saha ve uygulama tecrübesini, kamunun politika perspektifini ve uluslararası kuruluşların küresel birikimini ortak bir tartışma zemininde buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Ticaret politikalarının sanayi, teknoloji, enerji, iklim ve güvenlik politikalarıyla daha güçlü biçimde kesişmesi, uluslararası ticaretin niteliğini de değiştirdiğini söyleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi Düşünce ve Proje Üretim Akademisi Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Nazım Ekren “İstanbul Ticaret Kongresi, küresel ticaretin artık yalnızca ekonomik değişkenlerle açıklanamayacağı yaklaşımından hareketle tasarlandı. Jeopolitik riskler, teknoloji, sürdürülebilirlik, hukuk, etik, ticari istihbarat ve diplomasi, değişen ticaret düzeninin birbirini tamamlayan unsurlar bu kongrede ele alınacak” dedi.



Kongrenin neden üç yılda bir düzenlendiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kongre Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mefule Fındıkçı Erdoğan, bu periyodun bir kesinti yaratmayacağını belirtti. Erdoğan, DÜPA olarak gelişen teknolojiyi ve dinamikleri veri odaklı bir yaklaşımla aralıksız takip ettiklerini vurgulayarak; hazırlanan yeni raporlar, kavramlar ve analitik çıktılarla süreci sürekli besleyip kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.



İlk gün küresel ticaretin yeni dengeleri ile yeşil ve dijital dönüşüm ele alınacak



23 Eylül Çarşamba günü ilk günü gerçekleştirilecek İstanbul Ticaret Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz kongrenin onur konuğu konuşmacısı olarak yer alacak.

Kongre Başkanı ve DÜPA Müdürü Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç konuşmacılar arasında yer alacak. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Uluslararası Ticaret ve Emtia Bölümü Direktörü Luz Maria de la Mora’nın ana konuşmasıyla devam edecek kongrede, küresel ticaret sisteminde yaşanan dönüşümün kalkınma ve uluslararası ekonomik bütünleşme bakımından taşıdığı sonuçlar masaya yatırılacak.

İkinci gün ticaretin normları, etik, istihbarat ve diplomasi gündemde olacak

Kongre’nin 24 Eylül Perşembe günü İstanbul Ticaret Üniversitesi Ahi Çelebi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek ikinci gününde, DTÖ Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Bölümü eski Direktörü Willy Alfaro, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, Doç. Dr. Erhan Akkaş, PwC’den Gökhan Yılmaz, University of Sussex Business School’dan Dr. Minako Morita-Jaeger konuşmalarıyla yer alacak. Kongre sürecinin fikir mimarisini, bilimsel koordinasyonunu ve araştırma üretim süreçlerini üstlenen DÜPA, kongre boyunca yürüttüğü çalışmaların çıktılarını paylaşacak.