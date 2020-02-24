En önemli gücümüz, yetişmiş insan kaynağımız - Ekonomist

En önemli gücümüz, yetişmiş insan kaynağımız
2018 yılında 55 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren Türkiye sigorta sektörü, 2019 yılında ise 52,4 milyar TL’si hayat dışı, 11,2 milyar TL’si hayat branşında olmak üzere toplamda 63,6 milyar TL’lik prim üretimi yakaladı.
Sektörde prim üretiminin yaklaşık yüzde 12’si broker firmaları tarafından gerçekleştiriliyor.
Sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında dünyanın önemli markalarından biri olan Marsh, Türkiye pazarında da yarım asrı geride bırakmış durumda. Ağırlıklı olarak büyük kurumsal firmalarla çalışan Mars, 385 kişilik bir ekiple hizmet veriyor.
Geçen hafta Marsh Türkiye Eş CEO’ları Yeşim Aksüt ve Tarık Sepil ile bir araya geldik. Marsh Türkiye olarak en önemli güçlerinin yetişmiş insan kaynağı olduğunu söyleyen Yeşim Aksüt, “Uzmanlaşmak isteyenleri, farklı eğitimlerle farklı ürün gamlarında eğitmeye ve yetiştirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizi yeni oluşan riskler konusunda uyarıyoruz” diyor.
2020’DE ÖNE ÇIKACAK RİSKLER
2020 yılında daha fazla gündeme gelecek olan riskler konusuna değinen Tarık Sepil, başta siber güvenlik, doğal afetler ve alacak sigortası gibi başlıklara dikkat çekiyor.
Sadece büyük şirketlerin değil küçük işletmelerin ve bireylerin de siber saldırılara maruz kalabildiğini anlatan Sepil, önümüzdeki dönemde bireysel tarafta da siber sigorta bilincinin artacağı kanaatinde.
Sepil, “Teknoloji ilerledikçe cep telefonu numarası ve kimlik bilgisi gibi kişisel verilerin paylaşımı arttı. Kişi ve kurumların veriyi paylaşırken daha özenli olması gerekiyor. Marsh olarak bu konuda çözümlerimiz var.
Bilgi şifreleme ve bilginin bir kısmını gönderme gibi yöntemler uyguluyoruz” diyor. Marsh Sigorta, yeni neslin teknoloji döneminde doğduğu gerçeğinden hareketle, uzaktan erişimli sigorta satışlarında da ilerleme bekliyor.
KADROSUNU GELİŞTİRİYOR
Yukarıda da ifade edildiği üzere Marsh Türkiye en önemli kasının yetişmiş inşan kaynağı olduğunu vurguluyor. Bu anlamda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Marsh Sigorta’da üç önemli atama gerçekleşti.
Marsh Türkiye Ticari Kredi Sigortaları Bölümü Direktörü görevine deneyimli isim Kağan Bulca, Kurumsal Sigortalar Plasman Direktörü görevine Sinem Gökçe atandı.
Marsh Türkiye Operasyon ve Teknoloji Lideri Sinan Üst ise Türkiye’deki mevcut sorumluluklarına ek olarak, Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın operasyon ve teknoloji liderliğini de üstlendi.
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