ARA
DOLAR
33,12
0,12%
DOLAR
EURO
35,92
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
2606,68
1,64%
GRAM ALTIN
BIST 100
10638,58
-0,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

FED faiz kararını duyurdu: Hangi mesajlar var?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in para politikası karar metninde, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildiği belirtildi

31 Temmuz 2024 | 21:06
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2024 | 22:03
FED faiz kararını duyurdu: Hangi mesajlar var?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği bildirildi. İstihdam artışının yavaşladığına işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının arttığı ancak hala düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." denildi.

Uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşılmasının hedeflendiği yinelenen açıklamada, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlemeye devam ettiği görüşünde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin her iki hedefine yönelik risklere karşı dikkatli olduğu vurgulandı. Banka'nın açıklamasında, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 5,25-5,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

- Art arda 8 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Banka'nın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen ay yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.

İlgili Haberler
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
0
  • ALTIN GRAM - TL 2606,68 1,64%
  • ALTIN ONS 2447,8 1,53%
  • BIST 100 10638,58 -0,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,074 -1,777%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38056 -0,32418%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,16 0,2126%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,1237 0,117%
  • EURO/DOLAR 1,0826 0,0832%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9155 0,3715%
  • STERLIN/DOLAR 1,28587 0,17685%
Borsa Haberleri
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu
Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
Borsada gong 544. şirket için çaldı: 525 milyon liralık halka arz
Garanti Bankası bilanço analizi ve hedef fiyat yorumu
Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu
Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
Borsada gong 544. şirket için çaldı: 525 milyon liralık halka arz
Garanti Bankası bilanço analizi ve hedef fiyat yorumu
Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL