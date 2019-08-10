İstikrarlı büyüme için sermaye piyasaları gelişmeli
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) mayıs ayında yapılan gelen kurulunda Alp Keler başkanlık görevini Erhan Topaç’dan devralmıştı.
İki yıl süreyle başkanlık görevini yürütecek olan Alp Keler, geçen hafta içinde basınla ilk buluşmasını gerçekleştirdi.
Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı verimli alanlara yönelmesi için sermaye piyasasının gelişmesinin şart olduğunu aktaran Alp Keler, “Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyulan uzun vadeli kaynak için sermaye piyasalarının güçlenmesi ve derinleşmesi gerekiyor” diyor.
Alp Keler’in verdiği bilgiye göre, Türkiye’de hane halkının varlıklarının sadece yüzde 13’ü sermaye piyasası araçlarında.
Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 80’lerdeyken gelişmekte olan Brezilya gibi ülkelerde yüzde 45-50 aralığında yer alıyor.
Alp Keler, Türkiye’nin sermaye piyasalarını geliştirmek için üç alanda değişime ve dönüşüme ihtiyaç olduğunu düşünüyor ve bu üç maddeyi şöyle sıralıyor:
■ Yatırım ve ortaklık kültürünün oluşturulması,
■ Şirketlerin, fon talep edenlerin, sermaye piyasalarına bakış açısını geliştirmesi,
■ Yatırımcılara cazip fırsatlar sunan, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayan sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi.
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