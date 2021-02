İsrailli Bank Hapoalim ve C Faktoring, Bank Pozitif’teki hisselerinin tamamını satıyor.

Bank Pozitif, hisse satışına ilişkin yapılan anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu. Açıklamada alıcının ismi ve satış tutarı konusunda bir açıklama yapılmazken, 30 Haziran 2021 tarihine kadar BDDK ve İsrail otoritesinden onayın alınması gerektiği kaydedildi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bankamız ortakları Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) ve C Faktoring A.Ş., Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’de (Banka) sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile 9 Şubat 2021 tarihinde anlaşmaya varmıştır.” denildi.

Yapılan anlaşmanın geçerli olabilmesi için 30 Haziran 2021 tarihine kadar alıcı tarafından BDDK’nın ve ana ortağımız Tarshish tarafından ilgili İsrail otoritesinin onayının alınması gerekmektedir.”

Bank Pozitif’in ana hissedarı İsrailli Hapoalim’in bankadaki payı yüzde 69.83’tü. Bankanın yüzde 30.17’si de Cıngıllıoğlu Ailesi’ne ait C Faktoring’in elindeydi.