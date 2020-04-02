TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 27 Mart’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 64 milyar 81 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Mart’ta 65 milyar 143 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 20 milyon dolar artarak 28 milyar 305 milyon dolardan 31 milyar 325 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 958 milyon dolar artışla 93 milyar 448 milyon dolardan 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi. (AA)
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|26.04.2019
|20.432
|73.284
|93.716
|31.05.2019
|20.517
|75.038
|95.555
|28.06.2019
|22.853
|73.544
|96.397
|26.07.2019
|23.417
|74.971
|98.388
|29.08.2019
|25.709
|75.796
|101.505
|27.09.2019
|26.051
|75.655
|101.706
|25.10.2019
|26.481
|78.504
|104.985
|29.11.2019
|26.475
|78.274
|104.749
|27.12.2019
|25.079
|81.240
|106.319
|10.01.2020
|27.947
|78.267
|106.214
|24.01.2020
|26.840
|77.512
|104.352
|07.02.2020
|28.298
|74.462
|102.760
|14.02.2020
|28.585
|75.471
|104.056
|21.02.2020
|29.652
|73.019
|102.671
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|06.03.2020
|31.695
|75.140
|106.835
|13.03.2020
|31.690
|72.475
|104.165
|20.03.2020
|28.305
|65.143
|93.448
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
Bir cevap yazın