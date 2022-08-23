Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.’yi bünyesine katarak güçlenmeyi sürdürüyor. Devir alınma başvurusu 18 Ağustos tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kayıt altına alındı. Tera Yatırım, bu işbirliğiyle yerli ve yabancı kurumsal müşteriler piyasasındaki pazar payını daha da artırmayı hedefliyor.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan BGC Partners Menkul Değerler’in Tera Yatırım Menkul Değerler tarafından tamamının devir alınma başvurusu 18 Ağustos tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kayıt altına alındı. BGC Partners Menkul Değerler ve Tera Yatırım Menkul Değerler satın alma işlemiyle ilgili formaliteleri en kısa zamanda tamamlamak üzere çalışmalara devam ediyor.

Yenilikçi, yaratıcı ve müşteri odaklı

BGC Partners Menkul Değerler; yerli ve yabancı kurumsal müşterilerine araştırma, satış ve işlem aracılığı ile kurumsal finansman hizmetleri veriyor. Hâlihazırda mevcut ortakları olan Oğuz Tezmen, Emre Tezmen ve Gül Ayşe Çolak tarafından 2005 yılında devralınan Tera Yatırım Menkul Değerler, son dönem özellikle halka arzlar konusundaki çalışmalarına hız verdi ve son bir yılda beş şirketi yatırımcılarla buluşturdu. Yenilikçi, yaratıcı ve müşteri odaklı bir kurum kültürünün yanı sıra, tecrübeli üst yönetimi ile Türkiye’de aracı kurumlar arasında öne çıkmak ve yatırımcılarına kaliteli hizmet sağlamak amacında olan Tera Yatırım, bu işbirliğiyle yerli ve yabancı kurumsal müşteriler piyasasındaki pazar payını daha da artırmayı hedefliyor.