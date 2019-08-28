Türkiye Finans’tan 400 milyon TL ihraç
Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama’nın 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı, 15-16 Ağustos 2019 tarihinde, 87 gün vadeli olarak yurtiçi piyasaya sunuldu ve tamamlandı.
Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Katılım bankacılığı müşterileri için güvenilir bir yatırım alternatifi olan kira sertifikası ihraçlarımızla her ay ülke ekonomisine değer katıyoruz.
15-16 Ağustos tarihlerinde talep toplamasını yaptığımız 400 milyon TL değerindeki kira sertifikası halka arzımızı da başarılı bir şekilde yatırımcılarımızla buluşturduk.
Sene başından bu yana rekor tutarlı kira sertifikası işlemlerimizi sürdürürken, Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz bu ihraç ile toplam işlem hacmini 6,9 milyar TL’ye çıkardık. Önümüzdeki dönemde de yeni kira sertifikası ihraçlarımızla kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”
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