Yapı Kredi, ikinci çeyrekte 2,23 milyar lira net kâr elde etti. 6 aylık net karı 3,68 milyar liraya çıkan banka, ekonomiye 441 milyar lira katkı sağladı.

Yapı Kredinin öz kaynak karlılığı yüzde 15,4, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16,2 oldu. Nakdi kredilerini yüzde 25 artışla 318,1 milyar liranın üzerine taşıyan bankanın, müşteri mevduatı hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artış kaydetti.

Küresel olarak pandemi gölgesinde yaşanan tüm belirsizliklere rağmen, 2021 yılının ilk yarısında da ülke ekonomisine kararlılıkla destek vermeyi sürdürdüklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Bu dönemde ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkı 441 milyar TL’ye ulaştı. Müşteri odaklı stratejimizin bir göstergesi olarak, kredilerdeki pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 16,4’e ulaştı. Bununla birlikte müşteri mevduatı pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 14,3 seviyesine geldi. Nakdi kredi hacmimiz ise yıllık olarak yüzde 25 artışla 318,1 milyar TL’ye çıktı. Müşteri mevduatı hacmimiz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik artışla 294,9 milyar TL’ye ulaştı” değerlendirmesini yaptı.