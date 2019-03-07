Yerel seçime kadar dengeli portföy olmalı

Mart 7, 2019 0 Yorum 71 Okunma
Yerel seçime kadar dengeli portföy olmalı

ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, 31 Mart’taki yerel seçimlerden sonra ekonomide atılacak adımların önemli olduğunu söylüyor.

Dayıoğlu, “Seçime kadar dengeli portföy oluşturulmalı.

Bunun yüzde 70’i sabit getirili menkul kıymetlerden oluşmalı” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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