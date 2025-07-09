Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, "KOS 6. Kısım Genişleme Alanı" çalışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yatırımla bölgeye yeni fabrikalar kazandıracaklarını belirtti.

Altyapı çalışmalarını hızla tamamlayarak parselleri sanayicilere teslim edeceklerini bildiren Büyükeğen, "Konya Organize Sanayi Bölgesi, 6. Kısım Genişleme Alanı ile birlikte 31 milyon metrekareye ulaşarak, Türkiye'nin ikinci büyük OSB’si haline geldi." ifadesini kullandı.

Fabrika sayısı 1081’e, istihdam 80 bine ulaşacak



KOS'un 6. kısmında 258 parselin ön tahsis işlemlerinin tamamlandığını, 18 parselin ise süreçlerinin devam ettiğini kaydeden Büyükeğen, şöyle devam etti:

"Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak, bölgedeki altyapıyatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şu an atık su, içme suyu ve yol altyapılarında önemli bir noktaya geldik. Şantiye elektriğinde de çalışmalarımız yüzde 50 seviyesine ulaştı. 6. Kısım Genişleme Alanımızda bu yıl içerisinde ön tahsisleri tamamlayarak kalıcı tahsise geçmeyi hedefliyoruz. Bugünün şartlarında buranın sanayi altyapısına 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağız. Bunun içerisinde elektrikten doğalgaza fiber altyapıdan, çevre sulamaya kadar birçok yatırım yer alıyor."

KOS Bölge Müdürlüğü olarak altyapı yatırımlarını hızlı şekilde tamamlayarak, parselleri sanayicilere teslim etmek istediklerini vurgulayan Büyükeğen, "Altyapı yatırımlarımızın ardından sanayicilerimiz 6. Kısım'a fabrikalarını yaparak üretime başlayacaklar. Burada yükselecek fabrikalarımızda 15 bin yeni istihdam sağlanmasını öngörüyoruz. Böylece Konya Organize Sanayi Bölgemizdeki toplam fabrika sayısı 1081’e, toplam istihdam ise 80 bine ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.