Fabrika inşaatı sırasında bulundu: 2 bin 500 yıllık tümülüs

"Müze ve alan çalışmalarımız tamamlandıktan sonra da bu konuda bir kitap projemiz var. Aynı zamanda bir sergi yapmayı planlıyoruz. Dardanos başlığı altında bir sergi yapacağız. Burada yapılan ilk kurtarma kazısında bulunan bütün eserleri yeniden inceliyoruz. Burası milattan önce 5. yüzyıldan milattan sonra 2. yüzyıla kadar antik Dardanos’un ileri gelen bir ailesi için kullanılmış anıt mezar. İçerisinde mücevherler, süs eşyası, müzik aletleri, heykeller, kutu oyunları, sunu ve ilaç kapları gibi birçok mezar hediyesi bulunmuş.

Yeni bilimsel yöntemlerle incelendiğinde bu buluntular, bize bölge halkının kültürünü anlamak adına inanılmaz veriler sunuyor. Şimdi teknoloji değiştiği için arkeoloji de değişti. Mesela bulunan kapların içeriğinden ne tür ilaçlar ürettiklerine ya da ne tür kozmetik malzemeler kullandıklarına dair birçok bilgi edinebiliyoruz. Özellikle, eserler içerisinde çok önemli Afrodit heykelimiz var. Hem üretim teknolojisi hem de üzerindeki korunmuş renkleri ve altın işlemeleri açısından heykelin dünyada bilinen başka bir örneği yok. Bu heykelin, müzik aletlerinin ve diğer korunan kıyafetlerin yeniden dijital rekonstrüksiyonlarını yapıyoruz. Aslında hem Dardanos'un hem de Çanakkale'nin sembolü haline gelebilecek eserler bunlar çünkü çok ünikler."

Ağtürk, eserlerin bulunduğu gibi paketlendiklerini ve çok iyi korunduklarını dile getirerek, arkeolojide çok nadir bulunabilen organik malzemelere ulaştıklarını söyledi.

"Kumaşlar, tekstil kıyafetler, ayakkabılar, ahşap müzik aletleri var, bunları inceliyoruz." diyen Ağtürk, şunları kaydetti:

"Mesela ayakkabılar, ahşap ve deriden yapılmış, kadınlara ait ayakkabıların üzeri altın işlemelerle bezenmiş. Ayakkabı üretiminde hangi ağacı, hangi hayvan derisini kullanmışlar, ne tür yapım aşamaları izlemişler, anlamaya çalışıyoruz. Burada yaşayan insanların nasıl üretim yaptıklarını, nasıl modalarının olduğu, nasıl ilaç ya da kozmetik malzeme ürettiklerine dair bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz.

Genel olarak buluntular bölgede yüksek statülü, müzik ve entelektüel eğitim almış kadınların varlığına ve önemine işaret ediyor. Sadece Dardanos ve Çanakkale özelinde değil aslında tüm arkeoloji bağlamında çok heyecan verici verilere ulaşıyoruz. Bir yıl sonra bütün çalışmaları bitirip sonuçları, güzel bir sergiyle ve kitapla herkesle paylaşmayı planlıyoruz. Bugün yaptığımız bu çalışma süreciyle Dardanos'un üniversitemiz ve Troya Müzesi için çok güzel bir alana dönüşmesini umut ediyoruz."