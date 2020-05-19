İşverenler tarafından istihdam teşviklerinden geriye dönük yararlanmak amacıyla gerçekleştirilecek başvurular ile geriye yönelik belge değişiklik işlemlerin başvuruları 31 Mayıs ve 1 Haziran’da sona erecek. Bu tarihlerden sonra SGK’ya gönderilecek başvurular ve değişiklik içeren prim belgelerinin işleme alınmayacağını belirten EY Türkiye, konuyla ilgili ekonomist.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede işletmeleri uyararak şu bilgilere yer verdi:

SGK’dan yapılan hatırlatmaya göre, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin, 31/5/2020 tarihinden sonra Kuruma gönderecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet beyannameleri işleme alınmayacak.

2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için; altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini bu genel yazının yayım tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, söz konusu bildirge/beyannamelerini en geç 1/6/2020 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Bu nedenle, geriye dönük olarak yararlanılabilecek teşvik unsurlarının gözden geçirilmesi, eksik ve/veya yersiz faydalanma ihtimaline karşı bir ikinci göz tarafından kontrol edilmesi ve çıkan sonuçlara göre 2018/Mart ayı ve öncesi için en 31/5/2020 tarihine kadar, 2018/Nisan ayı ve sonrasına için ise en geç 1/6/2020 tarihine kadar SGK’ya bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. İşverenlerin çok önemli bir finansal destekten faydalanma şansını yitirmemek adına kalan kısa süre içinde hızlı aksiyon almaları lehlerine olacaktır.