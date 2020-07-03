Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Koca, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 97 kişinin de yaralandığını söyledi. İşte Sakarya’da havai fişek fabrikasındaki patlamada son durum:

Sakarya‘nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla olay yerine geldiklerini söyledi.

Burada daha önce benzer şekilde bu büyüklükte olmayan iki patlamanın olduğunu bildiklerini belirten Koca, şöyle devam etti:

“Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu, kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16’sı taburcu edildi, 31 yaşındaki bir vatandaşımızın ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren iki ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 Acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş oldular.”

Koca, millete baş sağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulanarak, “Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de burada tamamen bütün vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra, o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Tekrar bu tür afet ve felaketleri milletimize Rabbim yaşatmasın diyorum. Hepimize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit ve sülfürdioksit gibi gazların bulunduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

“O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev kapı ve pencerelerinin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz.”

Koca, çalışan sayısının güvenlik ile birlikte 186 olduğunu dile getirerek, “Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 15-20 kişinin sahadan erken dönemde ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor.” diye konuştu.

Bir gazetecinin “Yani 40-45 kişiden şu anda haber alınamıyor.” demesi üzerine Bakan Koca, “Evet.” dedi.

Soylu: Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor

Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Koca’nın açıklamaları yaptığını söyledi.

Hem soğutma hem de enkazdaki diğer çalışmaların devam ettiğini belirten Soylu, “Onun üzerine söyleyebilecek bir değerlendirme yok. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sayın Başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde, elbetteki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geçmiş olsun.” diye konuştu.

Bakan Selçuk: Sosyal yardımlarla yanlarındayız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, da İnceleme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında “Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Çalışanlarımızın ailelerine tek tek ziyaretlere başladık. Sosyal yardımlarla, sosyal hizmetlerle yanlarındayız. Allah bu tür afetlerden milletimizi muhafaza eylesin, bir daha yaşatmasın.” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce: Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, patlamalar ve yangının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Ekipler burada, biz buradayız. Yaralı sayısıyla ilgili kamuoyunu yanıltmak istemiyorum ama yaralılarımız var. Sayıları konusunda daha sonra detaylı bilgi veririz. Hele yatıştıralım, soğutma işlemleri bitsin, yangını söndürelim, yaralılarımızın sayıları daha net bir şekilde ortaya çıkar inşallah. İçişleri ve çalışma bakanlarımızın bölgeye intikal edeceği bilgisini aldık. Devletin bütün birimleri burada. ”

Tarım ve Orman Bakanlığı patlama için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya’ya büyük geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

AFAD ekipleri patlamanın ardından teyakkuza geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bölgede 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 74 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bölgeye Sakarya, Bursa, Düzce ve İstanbul AFAD ekipleriyle Sağlık Bakanlığından 72 ambulans, 12 UMKE, 2 acil mücadele ünitesi, 2 helikopter ambulans ile itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Fabrikanın yaklaşık 200 çalışanının olduğunu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yangına itfaiye tarafından müdahale edilmektedir. Sakarya AFAD KBRN ekibi tarafından gerekli ölçüm yapılmakta olup halihazırda olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. Tarım ve Orman Bakanlığından 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağı görevlendirilmiştir. Türk Kızılay tarafından bölgeye ikram aracı, su, içecek, sıcak içecek ve çorba sevk edilmiştir. Bölgeye 3 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Psikososyal destek ekibi görevlendirilmiştir. Kocaeli ve Bolu AFAD teyakkuz haline geçirilmiştir.”

Açıklamada, meydana gelen patlama sonucu bölgeye Sakarya, Kocaeli, Düzce ve İstanbul itfaiye ekipleriyle Sakarya 112, Sakarya Jandarma, Türk Kızılay ve Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.