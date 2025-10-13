'Feed The Future' ödülünü CHIPSM aldı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi İhracat’ın Kahramanları ana temasıyla gerçekleştirildi. Çok sayıda KOBİ’nin katıldığı ve 12 farklı ülkeden kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturan zirve, önemli bir yarışmaya da ev sahipliği yaptı. Gıda sektörünün Oscar’ı kabul edilen Feed the Future ödüllerinin kazananları akşam yapılan ödül töreninde açıklandı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen 4. Güvenilir Ürün Zirvesi alanının en prestijli yarışmalarından kabul edilen Feed the Future ödül törenine de ev sahipliği yaptı. 35 ana kategoride 850 üzerinde başvurunun değerlendirildiği yarışmada 62 isim ödül almaya hak kazandı.

Başvuruların Türkiye genelinden büyük, küçük, kurum, firma demeden ücretsiz olarak alındığı yarışmaya 850 üzerinde başvuru yapıldı. Alanında uzman 120 jüri üyesinin 35 kategoride değerlendirdiği yarışmanın kazananları 1 Ekim’de Crowne Plaza İstanbul Florya’da düzenlenen 4. Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül töreninde açıklandı. Sağlıklı atıştımalıktan ambalaja, baharattan kooperatiflere 62 ismin ödül aldığı yarışmanın amacı gıda, tarım ve gastronomi sektöründe farkındalık yaratmak ve sesini duyuramayan yerel ürün ve üreticileri kamuoyunda duyurabilmek.

Üretimin devamlılığı ile geleceği besleyelim mottosu ile başlatılan Feed the Future yarışmasında ödül almaya hak kazananlar Feed the Future logosunu bir yıl boyunca ambalaj ve reklam malzemelerinde kullanabilecekler.

Sağlıklı atıştırmalık kategorisinde katkısız, koruyucusuz ve doğal baharatlarla lezzetlendirilen CHIPSM markası Feed the Future ödülüne layık görüldü. Doğal Agro adına ödülü Türkiye Satış Direktörü Aylin ŞEN aldı. Ödül takdim töreninde konuşan Aylin ŞEN; “Bugün burada, Feed the Future Sağlıklı Atıştırmalık ödülünü Chipsim markamız adına almak benim için büyük bir onur. Doğal Agro olarak 30 yılı aşkın süredir bakliyatın içindeyiz. Bu deneyimimizi, sağlıklı nesiller için güvenilir atıştırmalıklara dönüştürmek istedik. Böylece nohut, fasulye, kırmızı mercimek ve pirinçten üretilen; katkı ve koruyucu içermeyen, doğal baharatlarla lezzetlendirdiğimiz Chipsim doğdu. Bizim için bu ödül, yalnızca bir ürünün başarısı değil; sağlıklı beslenmenin geleceğe yapılacak en önemli yatırım olduğunun da bir göstergesi. Çünkü biz inanıyoruz ki, sağlıklı yarınlar sağlıklı beslenmeden geçiyor.” dedi.