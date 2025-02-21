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8 yeni pazara ihraç edilecek

Pınar Labne'nin 2024 yılında Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek’e ihraç edilmeye başlandığı açıklandı.

21 Şubat 2025 | 20:34
8 yeni pazara ihraç edilecek

Süt ve süt ürünleri markası Pınar tarafından ilk kez 1984 yılında tüketicileri Pınar Labne, 2024 yılında toplam 34 ülkeye ihraç edildi. Pınar Labne, 2025'in ilk günlerinde ise 8 yeni pazara girerek Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek’e ihraç edilmeye başlandı.

Selçuk Yaşar’ın vizyoner bakış açısı ve inovasyona olan inancıyla Türkiye’nin Pınar Labne ile tanıştığını belirten Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Türkiye labne pazarında yüzde 26,4’lük ciro payı ile lider olduklarını söyledi.

Pınar Labne’nin farklı çeşitleriyle ister kahvaltıda isterse yemek ve tatlılarda tüketilebildiği, birçok şefin özel tariflerinde Pınar Labne’yi tercih ettiğini aktaran İdil Yiğitbaşı, “Pınar olarak 1984 yılında, bazı Ortadoğu ülkelerinde açık satılan bir süt ürünü için AR-GE departmanımızın uzun süren çalışmalarıyla bir reçete geliştirdik. ‘Labne’ ismini vererek önce Körfez ülkelerinde, 1985 yılında da Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sunduk. Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde ‘Türk Labnesi’ kavramını yarattık. Uzun yıllara dayanan tecrübeyle üretilen Pınar Labne, lezzeti ve kıvamıyla labnenin Türkiye’deki standartlarını belirledi. Kahvaltıların yanı sıra, tatlılar başta olmak üzere, mezeler, salatalar ve kanepelerde de yaygın bir kullanım alanı var. Sadece yetişkinler ya da çocuklar tarafından değil, bebeklerin beslenmesinde de doktor tavsiyesiyle Pınar Labne tercih ediliyor. Orijinal lezzetiyle yıllardır tüketicilerin ilk tercihi olan Pınar Labne ailesine, gerçekleştirdiğimiz Ar – Ge çalışmaları sonucunda önce Çikolatalı ve Organik çeşitlerini kattık. Ardından da 40. yılımıza özel olarak Türkiye pazarına Frenk Soğanlı & Sarımsaklı, Kurutulmuş Domatesli ve Laktozsuz çeşitlerini de sunduk. Pınar Süt olarak süt ve süt ürünleri alanında ülkemizi yeniliklerle tanıştırmaya ve lezzetlerimizi dünyaya ulaştırmaya devam edeceğiz”  diye konuştu.

Gulfood’da büyük ilgi

Dubai’de düzenlenen dünyanın en köklü gıda fuarlarından Gulfood Uluslararası Gıda Fuarına katılan Pınar, 25. kez fuardaki yerini aldı. “İhracat hedeflerimize ulaşmamızda rol oynayan bir fuar”

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Körfez ülkelerinin ihracat operasyonları açısından büyük öneme sahip bir Pazar olduğunu belirterek, “Gulfood da bizim her sene katıldığımız, ihracat hedeflerimize ulaşmamızda rol oynayan bir fuar. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla Körfez ülkelerinin beslenme alışkanlıklarını baz alarak inovatif ürünler üretiyoruz. İhracattaki başarımızın temelini, Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde dünyanın farklı bölgelerindeki lokal damak tatlarına hitap etme yeteneğimiz oluşturuyor.” dedi.
 

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“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
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