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  • Badem ve ceviz ithalatına ek mali yükümlülük getirildi

Badem ve ceviz ithalatına ek mali yükümlülük getirildi

Bazı ülkelerden gerçekleştirilen badem ve ceviz ithalatına ton başına 416-1099 dolar arasında değişen tutarlarda ek mali yükümlülük getirildi.

16 Ekim 2023 | 16:36
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Badem ve ceviz ithalatına ek mali yükümlülük getirildi

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kabuklu acı ve diğer badem türlerinin ithalatında Bosna-Hersek haricindeki bazı ülkelere ton başına 580 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak. Ayrıca yine Bosna-Hersek hariç olmak üzere kabuksuz ceviz ithalatına da ton başına 1099 dolar ek mali yükümlülük getirildi.

Öte yandan kabuksuz ve diğer badem türlerinin ithalatında Bosna-Hersek ve Kosova hariç olmak kaydıyla ton başına 942 dolar, kabuklu ceviz ithalatında da ton başına 416 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılacak ithalatta badem için yüzde 1, ceviz için yüzde 2 gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanması da hükme bağlandı.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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