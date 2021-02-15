Geçmişi 39 yıla dayanan Balıkesirli Tellioğlu Şirketler Grubu, 40’tan fazla ülkeye un ve unlu mamul ihracatı yapıyor. Yılda 100 bin tona yakın un ve yem üretimi yapan şirket, 2020’yi 300 milyon TL ciro ile kapattı. 2021 ciro hedefi ise yaklaşık 350 milyon TL.

Temelleri 1982 yılında Balıkesir’de Hüseyin Tellioğlu tarafından atılan Tellioğlu Şirketler Grubu, o yıllarda zahirecilik ve gıda ticareti yapıyordu. Sonra ikinci kuşaktan Servet Tellioğlu’nun un üretimine ilgi duyması ile gıda sanayi alanına un üretimiyle giriş yapıldı. Kurulduğunda 100 ton kapasiteli olan fabrika, bugün gelinen noktada 10 kat büyüklüğe ulaşmış durumda.

Un fabrikasının hemen ardından yem fabrikası, lisanslı depoculuk ve soğuk hava depoculuğu, çeşitli unlu mamul üretimi, restoran ve dinlenme tesisi gibi yatırımları da hayata geçiren aile, 10 kişilik kadro ile başladığı faaliyetlerini bugün 250 kişilik bir ekiple sürdürüyor.

Yılda 100’er bin tona yakın un ve yem üretimlerinin mevcut olduğunu belirten Tellioğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Buse Tellioğlu, “2019 yılında 250 milyon TL olan ciromuzu 2020’de 300 milyon TL’ye çıkardık. 2021’de ise yüzde 15’lik ciro artışı hedefliyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.