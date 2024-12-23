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Beşinci yurt dışı satış ofisini Fransa’da açtı

Yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda yurt dışındaki beşinci satış ofisini 100 bin euro sermaye ile Fransa’nın başkenti Paris’te kurdu.

23 Aralık 2024 | 19:40
Beşinci yurt dışı satış ofisini Fransa’da açtı

Türkiye’nin en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip olan Kervan Gıda, dünya çapında 85’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket, yurt dışındaki beşinci satış ofisini Fransa’nın başkenti Paris’te kurarak uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirdi. Kuruluş işlemleri 19 Aralık 2024 itibarıyla tamamlanan Kervan Gıda France S.A.S, 100 bin Euro sermaye ile faaliyete geçti. 
Kervan Gida France S.A.S, Kervan Gıda’nın İngiltere’de kurulu iştiraki Kervan Gida UK Limited’ın şirketin sermayesine yüzde 100 oranında iştirak etmesiyle kuruldu. Yeni ofis, Fransa pazarında Kervan Gıda çatısı altında üretilen ürünlerin satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürütecek.

Küresel Ağı Daha da Genişletiyor

Fransa ofisi, Kervan Gıda’nın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Rusya’nın ardından yurt dışındaki beşinci satış ofisi olarak dikkat çekiyor. Bu adım, şirketin Avrupa’daki varlığını daha da güçlendirme ve yumuşak şeker pazarındaki lider konumunu pekiştirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Sürdürülebilir Büyüme Hedefi 

Kervan Gıda’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Fransa ofisinin şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. Şirket, Fransa pazarındaki bu yeni yapılanmayla, tüketicilere kaliteli ve yenilikçi ürünler sunarken, Avrupa’daki büyümesini sürdürebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.
 

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