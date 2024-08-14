Gaziantep merkezli Beşler Grubu, Türkiye’nin tarım ürünlerinin etkin bir şekilde pazarlanması ve değerlendirilmesi açısından Hatay ve Gaziantep’te toplam 50 milyon dolar tutarında depolama yatırımına imza attı.

Beşler Grubu bünyesinde yer alan ve Hatay’ın Payas ilçesinde faaliyet gösteren Beşler Agro, 30 milyon dolarlık yatırımla buğday depolama kapasitesini 85.000 tondan 220.000 tona çıkararak sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Bu yatırım, bölgedeki üreticilere daha geniş depolama olanakları sunarken, ürünlerin daha güvenli ve verimli bir şekilde saklanmasını sağlıyor. Beşler Agro’nun modern tesisleri, son teknolojiyle donatılmış olup, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma hedefiyle hizmet veriyor.

Lisanslı depoculuk faaliyetine başladı

Beşler Grubu, ayrıca Gaziantep’te 24.565 m² alan üzerine kurduğu Beşler Lidaş ile lisanslı depoculuk hizmetlerine başladı. 20 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçen tesis, 95.000 ton buğday depolama kapasiteli 19 adet çelik silodan oluşuyor. Tesis, otomasyon sistemleri sayesinde hızlı ve güvenli işlemler sunuyor. Beşler Lidaş, müşterilerine profesyonel depolama çözümleri sunarken, Türkiye’nin tarıma dayalı sanayisinde önemli bir aktör olma yolunda ilerliyor.

Sektördeki rekabet gücünü güçlendiriyor

Beşler Grubu, gerçekleştirdiği yatırımlarla hem istihdamı artırıyor hem de Türkiye’nin tarım ekonomisine değer katıyor. Grup, sürekli gelişim ve yenilikçi yaklaşımıyla, sektördeki rekabet gücünü her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bu yatırımlar, Türkiye’nin tarım ürünlerinin etkin bir şekilde pazarlanması ve değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Beşler Grubu’nun tarım ve depolama sektörlerindeki yatırımları, sektörün gelişimine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar veriyor. Özellikle depolama alanındaki genişlemeler, üreticilerin ürünlerini güvenli ve verimli bir şekilde saklamalarına olanak tanırken, tüketicilere de daha kaliteli ürünler sunulmasına olanak sağlıyor.

“Amacımız, tarım sektöründeki liderliğimizi daha da pekiştirmek”

Beşler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, Grubun, tarım sektörüne olan güçlü bağlılığını ve bu alandaki vizyonunu detaylandırarak şu ifadelerde bulundu:

"Tarım sektörü, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve gıda güvenliği açısından en kritik sektörlerden biridir. Bu nedenle, Beşler Grubu olarak tarım alanındaki yatırımlarımızı sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği için stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda attığımız adımlar, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de tarımda verimlilik ve kaliteyi en üst düzeye çıkarmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Payas’taki kapasite artışı ve Gaziantep’teki Beşler Lidaş tesisimizle, çiftçilerimizin ürünlerini en uygun koşullarda depolamalarını sağlarken, modern depolama çözümleriyle verimliliği artırıyoruz. Bu tesisler, sadece depolama değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyonun buluştuğu merkezler olarak tasarlandı.

Amacımız, tarım sektöründeki liderliğimizi daha da pekiştirmek ve sektördeki tüm paydaşlar için değer yaratmaktır. Ülkemizin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Bu süreçte, yerel üreticilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve Türkiye’nin global tarım pazarındaki konumunun güçlendirilmesi için de büyük bir gayret içindeyiz. Beşler Grubu olarak, tarımın geleceğine ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına sürdürülebilir katkılar sağlama konusunda kararlıyız. Bu hedefler doğrultusunda yaptığımız her yatırım, sadece bugünün değil, yarının Türkiye’si için de güçlü bir teminat oluşturuyor."