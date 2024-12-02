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Beşler Un ve Beşyem'e GSO'dan ödül

Beşler Un ve Beşyem, Gaziantep'te "Üçüz Dönüşüm" temasıyla sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 20 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü.

02 Aralık 2024 | 21:46
Beşler Un ve Beşyem'e GSO'dan ödül

Gaziantep'in en büyük 5 grubundan biri olan Beşler Grup bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Un ve Beşyem, Gaziantep'te "Üçüz Dönüşüm" temasıyla sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 20 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni’nde  ödüle layık görüldü.

GSO, kentteki sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak amacıyla Üçüz Dönüşüm olarak adlandırılan Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Sosyal Dönüşüm temasıyla Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi. Bu törende Gaziantep’in öncü markası Beşler Grup, Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninde iki ödül birden aldı.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Beşler Un ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Beşyem, GSO tarafından düzenlenen törende ödülünü aldı. Beşler Un adına ödülü; Yönetim Kurulu Üyesi Züleyha Çakmak, Beşyem adına ise Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Çakmak teslim aldı.

22 yıldır Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alarak istikrarlı bir başarı sergileyen Beşler Un, sektördeki güçlü konumunu pekiştirirken, özellikle güneydoğudaki etkileyici başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kaliteyi ve inovasyonu birleştiren şirket, bölgesel ve ulusal düzeydeki büyüme hikayesiyle, sektördeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.
 

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