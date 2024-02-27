Bunge, Türkiye’de gıda çözümleri kategorisinde ŞMS Kopuz ile büyüyecek

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısına ŞMS Kopuz A. Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekerli Mamul Sanayiciler Derneği Başkanı Şemsi Kopuz, Bunge Asya Başkan Yardımcısı Paul Ayton ile Bunge İnovasyon Direktörü Dr. Youchun Yan, Bunge Asya Pazarlama Direktörü Alva Zhang ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

AYTON: 200 YILI AŞKIN EŞSİZ BİR HİKAYE

Toplantıda konuşan Bunge Asya Başkan Yardımcısı Paul Ayton, “Bunge, 40'tan fazla ülkede 300'den fazla işletmesi ve 23 binden fazla çalışanı ile küresel gıda sisteminin en önemli oyuncusudur. 200 yılı aşkın tecrübesiyle Çin’den, Kanada’ya, Brezilya’dan, Yeni Zelanda’ya dünyanın dört bir yanında yağlı tohum işleme, bitkisel yağ ve protein tedarikinde lider konumda bulunan şirketimiz, gıda, yem ve yenilenebilir enerji sektörleri için de en yüksek kalitedeki ürünleri dünya piyasalarına sunuyor. Düşündüğünüzde eşsiz bir hikaye” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN İNOVASYON”

Ayton, “Bunge olarak Ar-Ge ve inovasyon odaklı yatırımlarımızın odağında küresel gıda güvenliğinin korunması yatıyor. Bu konuda global bilgi ve tecrübemizi Türk üreticilerle paylaşmak, onların reçetelerini hem daha sağlıklı hem de daha sürdürülebilir katma değeri yüksek ürünlerimizle geliştirmek amacıyla kurduğumuz inovasyon merkezimiz ‘Creative Studio’ ismiyle faaliyet gösterecek. Bu merkez Bunge’nin Avrupa’daki ilk globaldeki 21. inovasyon merkezi olacak. Bu merkezler sürekli olarak birlikte çalışıyor, trendleri ve iyi uygulamaları birbirleri ile paylaşıyorlar. Bu anlayışımız sayesinde yeni ürün gelişimi çalışmalarımız benzersiz sonuçlar veriyor. Her yıl 200 farklı gıda ve gıda bileşeni geliştiriyoruz. Creative Studio, Bunge'nin sürdürülebilir gıda sistemlerine ve inovasyona olan bağlılığının bir göstergesi. Merkezde, gıda ve gıda bileşenleri geliştirmeye odaklı atölye çalışmaları, ürün geliştirme ve deneme faaliyetleri yürütülecek. İş ortaklarının da dahil olacağı bu çalışmalarla, çağımızın gıda ve beslenmeyle ilgili en önemli sorunlarına çözümler üretilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ İŞİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTA”

Sadece sertifikalandırılmış tedarikçilerle çalıştıklarını ifade eden Ayton, “ŞMS Kopuz partnerliğimiz Türkiye’deki işimiz için çok önemli bir nokta. Aynı zamanda şu anki gücümüz ve buradaki fabrikalarımız sayesinde bizim için oyunun yönünü değiştirici olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede müşterilerimize daha çok yaklaşıyor ve geleceği ön görmemize yardımcı olacak bir partnerimiz var. Ve ŞMS Kopuz ile bizim şu anda girmiş olduğumuz partnerlik anlaşması burada daha çok endüstriyel yağları kapsayan gıda sektöründe farklılık yaratacak çikolatacılık, pastacılık, şekerlemelik, hamur ürünlerinde kullanılan yağları kapsıyor. Biz ŞMS Kopuz ile gıdada hem bugünün hem yarının hem de geleceğin bir yatırımını yaptık. Partnerliğimiz 1 senenin altında gerçekten çok harika sonuçlar doğurdu ve bunun gelecekte de aynı şekilde devam edeceğini ve katlanarak ilerleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

KOPUZ: NİHAİ ÜRETİCİDEN KULLANICI ARASINDA BİR KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEĞİZ

ŞMS Kopuz A. Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekerli Mamul Sanayiciler Derneği Başkanı Şemsi Kopuz ise “Bunge dünyanın en büyük 4 gıda devinden bir tanesi. Türkiye’de de yatırımları olan bir sektör. ŞMS Kopuz iş birliğiyle nihai üreticiden kullanıcı arasında bir köprü vazifesi göreceğiz. Niş ürünler, inovatif ürünleri ve teknolojiyle Türkiye’deki gıda tedarik zincirinin kırılmaması ve sektörü rekabetçi kılma konusunda önemli çalışmalarımız olacak. Türkiye’de hep sıkılaştırılmış para politikası konuşuluyor ama Türkiye’de enflasyonla mücadelede en önemli argümanımız üretmek, daha çok dış ticarette ihracat fazlası vermek, bu Türkiye’nin kurtuluşu. Gerek Türkiye’deki 100 milyon nüfusla gerek Bunge’nin Orta Doğru ve Türk Cumhuriyetlerindeki distribütorlük ile biz nihai çözüm ortağı olacağız” dedi.

“DÖRT YIL ÖNCE BAŞLAYAN PANDEMİ, GIDA SEKTÖRÜNDEKİ KRİZİ ZİRVEYE TAŞIDI”

Kopuz, “Son 10 yıl, küresel ekonomi ve gıda sektörü için fırtınalı bir dönemdi. Akıl almaz kırılmalar, dönüşümler ve krizler yaşadık. Dört yıl önce başlayan pandemi, gıda sektöründeki krizi zirveye taşıdı. Savaşlar, bölgesel gerilimler, arz zorlukları, artan enerji, lojistik ve işgücü maliyetleri de sürdürülebilir üretimin önündeki en büyük zorluklar olmaya devam ediyor. Tüm bu zorlukları ŞMS Kopuz gıda olarak, deneyimimiz, sektör paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağlar ve işbirliklerimiz sayesinde başarıyla yönettik. Bu süreçte gıda güvenliğinin korunması ve gıda üretim zincirinin kesintisiz çalışması en büyük önceliğimiz oldu. Deneyimlerimize yeni öğrendiklerimizi de ekleyerek başta ekibimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir gıda üretiminin stratejik değerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“‘SOFRALARA DOĞAN GÜNEŞ OLMAK’ ŞMS GIDA'NIN EN BÜYÜK HEDEFİ”

Konuşmasında ŞMS Kopuz gıda ve Bunge iş ortaklığının önemine de değinen Şemsi Kopuz sözlerine şöyle devam etti;

“Bugün bizim için olduğu kadar sektörümüz ve Türkiye için de önemli ve anlamlı bir gün. Sektöründe dünyanın en öncü ve lider şirketlerinden biri olan Bunge ile iş birliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler bu iş birliğinin gıda sektörünün gelişimine ve rekabet gücüne büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bugün bir arada olmamıza vesile olan iş birliğimizin ciddi bir deneyime dayandığını vurgulamak bizler için gurur verici. Ama bundan da öte bizim için asıl gurur verici olan halkımızın kaliteli gıdaya en uygun fiyatla ulaşmasına hizmet ediyor olmak. O yüzden ‘sofralara doğan güneş olmak’ ŞMS Gıda'nın en büyük hedefi. Bu hedefimizi, gıda devi Bunge ile yaptığımız bu önemli iş birliği ile daha da yükseltmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz. Böylesi önemli bir grubun endüstriyel gıda üretiminde iş ortaklığını üstlenmek elbette bizler için de gurur kaynağı. Amacımız bu iş birliği ile elde edeceğimiz bilgi birikimini küresel gıda zincirinde de genişleterek bölgenin önemli bir oyuncusu olmak. Bu iş birliğimiz kapsamında endüstriyel gıda üretiminde önemli bir misyon üstlendiğimizi biliyoruz. Bu misyon ülkemize, sektörümüze ve daha önemlisi halkımıza olan sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Altını önemle çizmek isterim ki bundan sonra grubumuzun en büyük hedefi uluslararası gıda tedarik zincirinin bölge coğrafyasında öncülüğünü üstlenmek.”