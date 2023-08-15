Çaya bir zam daha geldi

Türkşeker'in şeker fiyatlarına ardı ardına yaptığı zamlar sürerken, benzer bir hamle Çaykur'dan geldi.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Çaykur, çay fiyatlarına Haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı.

8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında gerçekleştirmişti.

15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha geldi.

Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 3 ayda toplam yüzde 63.6 oranında zamlandı.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.