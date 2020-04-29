Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı”nın online tanıtımında konuştu.

Bakanı Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, “Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek.” dedi.

Pakdemirli, “Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci sırada, dünyada ilk 10’da yer almaktayız.” diye konuştu.

“DİTAP planlı üretimin yapıldığı pazar olacak”

Bakan Pakdemirli, “DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak.” ifadelerini kullandı.