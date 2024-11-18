Demir Şarman, 2. kez Gıda Federasyonu başkanlığına seçildi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bir önceki dönemde TGDF Yönetim Kurulu Başkanı olan Demir Şarman, yeni dönemde de katılan delegelerin geçerli oylarının tamamını alarak güven tazeledi. Seçim sonrası konuşan Demir Şarman, gıda ve içecek sektörünün gelecekteki hedeflerine ulaşması için yönetim olarak çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Olağan Genel Kurulu, sektör paydaşlarının geniş katılımıyla gerçekleşti. Mevcut TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman ve yönetimi, tek liste ile girip geçerli oyların tamamını aldı.

‘SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK, İNANCIMIZ TAM’

Sonuçların tüm sektör paydaşlarına hayırlı olmasını temenni eden Demir Şarman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çağdaş Türkiye; Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlayan kalkınma hamleleri ile bugün, batı ile yarışır bir seviyeye gelen gıda sanayimizle gurur duymaktadır. Gıda sanayimiz; yalnızca ülkemizin üretim gücünü artırmakla kalmayıp, sağladığı istihdam, tarım ekonomisi ile birlikte yarattığı çarpan etkisi, devlet bütcesine aktardığı vergiler ve yükselttiği yaşam standartlarıyla da vatandaşlarımıza önemli katkılarda bulunmaktadır. Sektör olarak, bu büyüme ve gelişme ivmesini sürdürecek, milletimize ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir gelecek sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

YENİ DÖNEMDE HEDEF DAHA FAZLA KATKI SAĞLAMAK

Federasyon olarak sektöre değer kazandıran pek çok projeye birlikte imza attıklarına dikkat çeken Demir Şarman; “Şimdi daha güçlü, daha planlı ve daha tecrübeli bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Başladığımız projeleri geliştirerek sürdürecek, bunlara yenilerini ekleyerek sektörümüze daha fazla değer katacağız. Önümüzdeki dönemde, geçen dönemde başlattığımız stratejik projeleri ve çalışmaları devam ettireceğiz. Kurumsallaşmayı daha da ileriye taşıyarak, sektörümüzün temellerini daha sağlam hale getirmek istiyoruz. ‘Bilgi kirliliği ile mücadele ve gıda okuryazarlığının yaygınlaştırılması’ ile ‘kamu ilişkilerinin geliştirilmesi’ önceliklerimiz arasında olmaya devam edecek. Başta, Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere, diğer bakanlıklarımız ve tüm düzenleyici ve denetleyici kurumlarla sanayimiz arasında köprü olma misyonumuzu sürdürmeye ve geliştirmeye kararlıyız. Bu dönemde ayrıca, uluslararası kurumlar ve eşdeğer organizasyonlarla ilişkilerimizi güçlendirmeyi, dünya ile daha yakın bir bağ kurmayı hedefliyoruz. Türk gıda sanayinin kalite, sürdürülebilirlik ve üretim standartlarını uluslararası platformlarda tanıtarak, ülkemizi ve sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.” diye konuştu.

Demir Şarman; “Yeni dönemde de TGDF Yönetim Kurulu olarak sürdürülebilir bir gıda geleceği için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Sektörümüzün ana gündem maddelerinden olan sürdürülebilirlik alanında çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürerek sektörümüzün rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz. Bu başarıyı birlikte tesis etme yolunda; sorumluluğumuz büyük, inancımız tam! Sektörümüze güveniyoruz, her geçen gün firmalarımızı geliştiriyor, birlikte büyüyoruz.” dedi.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

1. M. DEMİR ŞARMAN

2. EBRU AKDAĞ – BİTKİDEN

3. ESRA İREN – MEDER

4. FARUK KAYAR – ETBİR

5. FATİH TİRYAKİOĞLU – SÜGİD

6. HAKAN TURAN – SALKONDER

7. MELİH ŞAHİNÖZ – ETÜBER

8. METİN AKMAN – YÜSAD

9. NACİ KAPLAN – BESDBİR

10. ÖZEN ALTIPARMAK – BALDER

11. S. TARIK TEZEL – SETBİR

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

1. SÜLEYMAN FERRUH GÜÇLÜ – SİRKEDER

2. ZEYNEP SUNGU – BİTKİDEN

3. ALİ SÖZEN – ASÜD

4. R. MURAT TARAKÇIOĞLU – NİSAD

5. NECATİ GÖKSU – SUTHER

6. BORA AKIN – GIDABİL

7. MEHMET ÖMER KIZIL – MESUDER

8. ALİ BAŞMAN – ŞARAPDER

9. HOOMER BALAZADEH – BYSD

10. AYKUT GÖYMEN – TMSD

11. MELTEM MANAV – TÜGİDER

