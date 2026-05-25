ARA
DOLAR
45,83
0,38%
DOLAR
EURO
53,28
-0,14%
EURO
ALTIN
6690,25
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Diyarbakır’da ustalar Kurban Bayramı için gece gündüz çalışıyor: Hedef 6 ton tatlı

Diyarbakır’da ustalar Kurban Bayramı için gece gündüz çalışıyor: Hedef 6 ton tatlı

Diyarbakır'da Kurban Bayramında tatlı siparişlerinin yetiştirilmesi için işletmeler 3 vardiya ile üretime devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da ustalar Kurban Bayramı için gece gündüz çalışıyor: Hedef 6 ton tatlı

Kurban Bayramı yaklaşırken Diyarbakır'da tatlıcılarda yoğunluk artıyor.

Bayram sofralarını geleneksel lezzetlerle donatmak isteyenler kentin tescilli tatlıları kadayıf ve soğuk baklava başta olmak üzere birçok tatlı çeşidi tercih ediyor. 

Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın işletmesinde bayram hazırlıkları ise devam ediyor.

Yoğun talebe karşılık verebilmek için üretim kapasitesi artırılırken, ustalar ve çalışanlar vardiyalı sistemle siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

İşletme sorumlularından Samet Altunbay, bayram yoğunluğunun başladığını söyledi. Altunbay, "Cevizli burma kadayıfımız tescilli olduğundan dolayı yurt içi ve yurt dışı taleplerimiz çok fazla oluyor. Bunları yetiştirmek için 3 vardiya 7 gün 24 saat çalışıyoruz" dedi.

Tüketicilere tavsiyelerde bulunan Altunbay, "Merdiven altı diye tabir edilen yerlerden alışveriş yapmayın. Bildiğiniz işletmelere gidin" ifadelerini kullandı.

Bayramda 6 ton tatlı satışı hedeflediklerini dile getiren Altunbay, "Firma olarak 6 ton ve üzeri tatlı satışı hedeflemekteyiz. En iyi şekilde bayrama hazırız. Bütün talepleri karşılayacak durumdayız. Herkesin bayramını kutluyoruz'' diye konuştu.

Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL