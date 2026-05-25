Diyarbakır’da ustalar Kurban Bayramı için gece gündüz çalışıyor: Hedef 6 ton tatlı

Kurban Bayramı yaklaşırken Diyarbakır'da tatlıcılarda yoğunluk artıyor.
Bayram sofralarını geleneksel lezzetlerle donatmak isteyenler kentin tescilli tatlıları kadayıf ve soğuk baklava başta olmak üzere birçok tatlı çeşidi tercih ediyor.
Yoğun talebe karşılık verebilmek için üretim kapasitesi artırılırken, ustalar ve çalışanlar vardiyalı sistemle siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.
İşletme sorumlularından Samet Altunbay, bayram yoğunluğunun başladığını söyledi. Altunbay, "Cevizli burma kadayıfımız tescilli olduğundan dolayı yurt içi ve yurt dışı taleplerimiz çok fazla oluyor. Bunları yetiştirmek için 3 vardiya 7 gün 24 saat çalışıyoruz" dedi.
Tüketicilere tavsiyelerde bulunan Altunbay, "Merdiven altı diye tabir edilen yerlerden alışveriş yapmayın. Bildiğiniz işletmelere gidin" ifadelerini kullandı.
Bayramda 6 ton tatlı satışı hedeflediklerini dile getiren Altunbay, "Firma olarak 6 ton ve üzeri tatlı satışı hedeflemekteyiz. En iyi şekilde bayrama hazırız. Bütün talepleri karşılayacak durumdayız. Herkesin bayramını kutluyoruz'' diye konuştu.