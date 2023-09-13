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Doruk Un'da yeni atama

Sürdürülebilir tarım ve verimlilik esaslı üretimi odağına alan ve tarladan sofraya değer zinciri oluşturan Doruk Un’a Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ozan Türk atandı.

13 Eylül 2023 | 17:22
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Doruk Un'da yeni atama

Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından Doruk Un, yeni atamalarla büyümesinin temelini güçlendirmeye devam ediyor. Yeni dönemde Doruk Un’da Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak olan Ozan Türk, gıda ve hijyen sektörlerindeki deneyimini Doruk Un’a aktaracak. 

Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticilerden ve ihracatçılarından olan Doruk Un’a tecrübelerini aktarmak üzere heyecan duyduğunu belirten Türk, ‘ Buğdayın anavatanı Türkiye, dünyanın en büyük un ve unlu mamuller pazarı ve aynı zamanda en büyük un ihracatçısı konumundaki ülkedir. Böylesine büyük potansiyele sahip bir pazarın en önemli oyuncularından birinde böyle kritik bir rol almaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Dünyada gıdaya erişimin her geçen gün zorlaşması ile birlikte un ve unlu mamuller sektörünün önemi gittikçe artıyor. Un ve unlu mamüller çoğu toplumda insanların günlük enerji ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşıladığı bir ürün grubunu temsil ediyor. Bu da insanlığın doğru beslenmesi ile ilgili üzerimize çok önemli görevler düştüğünü gösteriyor. Doruk Un, Türkiye’nin en büyük un üreticilerinden ve en büyük gıda şirketlerinden biri. Bu şirketteki çalışma hayatımda bu önemli görevin bilincinde sürdürülebilir tarım ve sorumlu üretim uygulamalarının ışığında insanların gıdaya erişimlerini kolaylaştıracak ve sağlıklı beslenmelerini sağlayacak yenilikçi ürün, çözüm ve uygulamalar geliştirmeyi hedefliyorum. Bunun yanı sıra Doruk Un’un Türkiye’nin ve dünyanın en hızlı büyüyen ve sektöre yön veren öncü şirketlerinden biri olması için çalışmalarımı keyifle sürdüreceğim. ‘ diyor. 

Köklü bir kurum kültürü, buğday, un ve unlu mamuller ile ilgili uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Doruk Un ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Türk’ün kariyer yolculuğunda Uno Ekmek, Zeelandia ve Ulusoy Un gibi gıda şirketlerinin yanı sıra hijyen sektörü de bulunuyor. En son Hayat Kimya’da Global Pazarlama Müdürü ve sonrasında Ulusoy Un’da Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Türk, Doruk Un’un tüm satış ve pazarlama faaliyetlerine yön verecek. 

Türkiye Un ve Unlu Mamüller Sektörünün Yükselen Yıldızı 

Doruk Un, yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi, 20 bin m2 ileri teknoloji tesisi, her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile büyümesini sürdürüyor. Afrika, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu bölgelerindeki 41 ülkeye ihracat gerçekleştiren Doruk Un, kaliteli ürün ve hizmet yaklaşımı ile üretimden depolamaya, lojistikten özel ürüne güçlü bir entegre yapılanmaya sahip. Evsel kullanımdan, fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürünler  geliştiren Doruk Un, 2022 Fortune 500 listesinde 304. sırada, Türkiye’nin en büyük ihracatçı firmalarının belirlendiği TİM1000 listesinde de 333. sırada yerini aldı. 

 

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