TasteAtlas intenet sitesi dünyanın en iyi yemekleri seçti. 10 bin 927 yemek arasından kullanıcıların oylarıyla belirlenen 100 yemek için 395 bin 205 kişi oy kullandı. Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinin başında Brezilya'dan Picanha yer aldı. Dünyanın en iyi 100 yemeği sıralamasına Türkiye'den giren 8 yemek şöyle...

1 Cağ kebabı Cağ kebabı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' sıralamasına 20. sıradan girdi.

2 İskender kebabı İskender kebabı 37 sırada yer alıyor.

3 Mantı Mantı ise listenin 38 sırasını oluşturuyor.

4 Döner Bir diğer Türk yemeği döner ise listenin 60. sırasında.

5 Adana kebap Adana kebap 70. sırada yer alıyor.

6 Mercimek çorbası Mercimek çorbası 72. sırada bulunuyor.

7 Hünkar Beğendi Hünkar Beğendi 77. sırada yer alıyor.

8 Tonbik döner Sandviç kategorisinde 3. sırada yer alan tombik döner, 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' arasında da 89. sırada bulunuyor.

9 Türk mutfağı Yine aynı sitede yapılan Dünyanın ne iyi 100 mutfağı kategorisinde ise Türk mutfağı 15. sırada yer aldı.