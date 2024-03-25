ARA
Bist 100
9271,92
1,76%
Bist 100
Dolar/TL
32,1466
0,4009%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7845
0,537%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,082
0,1138%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2242,73
0,6%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Dünyanın en iyi 100 yemeği sıralamasına Türkiye'den giren 8 lezzet

Dünyanın en iyi 100 yemeği sıralamasına Türkiye'den giren 8 lezzet

TasteAtlas dünyanın en lezzetli 100 yemeği ve mutfağını açıkladı. Listeye Türkiye'den 8 yemek girmeyi başardı. İşte dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran Türk yemekleri...

25 Mart 2024 | 11:38
Dünyanın en iyi 100 yemeği sıralamasına Türkiye'den giren 8 lezzet

TasteAtlas intenet sitesi dünyanın en iyi yemekleri seçti. 10 bin 927 yemek arasından kullanıcıların oylarıyla belirlenen 100 yemek için 395 bin 205 kişi oy kullandı. Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinin başında Brezilya'dan Picanha yer aldı. 

Dünyanın en iyi 100 yemeği sıralamasına Türkiye'den giren 8 yemek şöyle...

1 Cağ kebabı

Cağ kebabı Cağ kebabı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' sıralamasına 20. sıradan girdi.

2 İskender kebabı

İskender kebabı İskender kebabı 37 sırada yer alıyor.

3 Mantı

Mantı Mantı ise listenin 38 sırasını oluşturuyor.

4 Döner

Döner Bir diğer Türk yemeği döner ise listenin 60. sırasında.

5 Adana kebap

Adana kebap Adana kebap 70. sırada yer alıyor.

6 Mercimek çorbası

Mercimek çorbası Mercimek çorbası 72. sırada bulunuyor.

7 Hünkar Beğendi

Hünkar Beğendi Hünkar Beğendi 77. sırada yer alıyor.

8 Tonbik döner

Tonbik döner Sandviç kategorisinde 3. sırada yer alan tombik döner, 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' arasında da 89. sırada bulunuyor.

9 Türk mutfağı

Türk mutfağı Yine aynı sitede yapılan Dünyanın ne iyi 100 mutfağı kategorisinde ise Türk mutfağı 15. sırada yer aldı.

10 Dünyanın en iyi yemek şehirleri

Dünyanın en iyi yemek şehirleri "Dünyanın en iyi yemek şehirleri" arasına ise Gaziantep, İstanbul, Ankara, Nevşehir ve İzmir girdi.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2243,06 0,62%
  • ALTIN ONS 2170,18 0,23%
  • BIST 100 9270,38 1,74%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,282 -0,119%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35909 -0,12419%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,675 0,597%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1477 0,4045%
  • EURO/DOLAR 1,0819 0,1004%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7803 0,5249%
  • STERLIN/DOLAR 1,2619 0,1345%
Günün En Çok Okunanları
AVM’ler eğlencenin merkezi oluyor
Facebook ve Instagram'dan seçimler için manipülasyon önlemi
Facebook ve Instagram'dan seçimler için manipülasyon önlemi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.03.2024)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.03.2024)
Çin Başbakanından yabancı şirketlere 'engelleri kaldırma' sözü
Çin Başbakanından yabancı şirketlere 'engelleri kaldırma' sözü
Leasing sektörünün 2024 vizyonu
Leasing sektörünün 2024 vizyonu
2023 işsizlik rakamları açıklandı
2023 işsizlik rakamları açıklandı
Borsanın yeni şirketlerinden Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketlerinden Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu
Bu hafta temettü verecek 6 şirket
GERİ
İLERİ
AVM’ler eğlencenin merkezi oluyor
Facebook ve Instagram'dan seçimler için manipülasyon önlemi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.03.2024)
Çin Başbakanından yabancı şirketlere 'engelleri kaldırma' sözü
Leasing sektörünün 2024 vizyonu
Facebook ve Instagram'dan seçimler için manipülasyon önlemi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.03.2024)
Çin Başbakanından yabancı şirketlere 'engelleri kaldırma' sözü
Leasing sektörünün 2024 vizyonu
2023 işsizlik rakamları açıklandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.03.2024)
Çin Başbakanından yabancı şirketlere 'engelleri kaldırma' sözü
Leasing sektörünün 2024 vizyonu
2023 işsizlik rakamları açıklandı
Borsanın yeni şirketlerinden Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL