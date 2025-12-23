Emeklilik hobisiydi, şimdi siparişlere yetişemiyor

"Önümüzdeki sene verimi daha yüksek olacak. 2026 yılında 8 ila 10 ton arasında çilek bekliyoruz buradan. Şimdi yeni bir yer kiraladık. 40-50 dönüm civarında. Talep çok olduğu için. 4 dönümlük alanda 5 ila 10 kişi arasında eleman çalıştırıyoruz. Yeni aldığımız alanda 50 ila 60 kişi çalıştıracağız. Şubat ayında budama veya dikim ile işçileri çalıştırmaya başlıyoruz, aralık ayının ortasına kadar çalıştırıyoruz. Bizim çilekler çok tutuluyor. Çileklerimizi tüketenler aroması ve tadı çok farklı diyor."