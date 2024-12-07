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Et dönerde kanatlı eti, köftede soya: Listeye yeni ürünler eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

07 Aralık 2024 | 17:26
Et dönerde kanatlı eti, köftede soya: Listeye yeni ürünler eklendi

Bakanlığın ifşa ettiği; taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde 6 Aralık itibarıyla yeni işletletmeler eklendi. Taklit ve tağşiş yapılan ürünlere bakıldığında haşlanmış köftede soya tespiti, et dönerde kanatlı eti; sağlığı tehliye düşürecek gıdalar listesinde ise bir firmanın ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti dikkat çekiyor.
Bakanlık firmaları 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' olarak iki ayrı listede düzenli olarak güncelliyor. Listeler için tıklayın...

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6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
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