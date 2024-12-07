Et dönerde kanatlı eti, köftede soya: Listeye yeni ürünler eklendi

Bakanlığın ifşa ettiği; taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde 6 Aralık itibarıyla yeni işletletmeler eklendi. Taklit ve tağşiş yapılan ürünlere bakıldığında haşlanmış köftede soya tespiti, et dönerde kanatlı eti; sağlığı tehliye düşürecek gıdalar listesinde ise bir firmanın ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti dikkat çekiyor.

Bakanlık firmaları 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' olarak iki ayrı listede düzenli olarak güncelliyor. Listeler için tıklayın...