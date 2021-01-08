Dünyanın en büyük fast food zincilerinden Burger King, 1999 yılında değiştirdiği klasik logosuna geri döndü.

Yeni logonun retro tasarımlardan esinlenerek ortaya çıktığını belirten şirket, ilhamlarını 1969 yılından 1999’a kadar kullanılan eski logodan aldıklarını dile getirdi. Daha yuvarlak detaylara sahip bu yeni logo, markanın görsel kimliği haline gelecek.

Markanın yeni logosu yakın bir zamanda tüm reklamlarda ve ambalajlarda görülecek. Ancak şirketin dünya çağındaki 19 bin restoranının tamamen yenilemesi, biraz zaman alacak.

Şirket, yenilenen logosunu çalışan üniformalarına da yansıtacak ve reklamlarında kendi çalışanlarına yer verecek.