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Sektör 3 yılda 25 milyar TL’lik pazara ulaştı

Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, son üç yılda yaklaşık 25 milyar TL’lik bir pazara ve yüzde 85 penetrasyona ulaşan dondurulmuş gıda sektörünün en hızlı büyüyen kategorilerden biri olduğuna dikkat çekti.

24 Ocak 2025 | 17:41
Sektör 3 yılda 25 milyar TL’lik pazara ulaştı

Dondurulmuş gıda sektöründe Superfresh markasıyla bilinen Kerevitaş’ın CEO’su Mert Altınkılınç, markanın yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyasının tanıtımında sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dondurulmuş gıda sektörünün son üç yılda yaklaşık 25 milyar TL’lik bir pazara ve yüzde 85 penetrasyona ulaştığını aktaran Altınkılıç, en hızlı büyüyen kategorilerden biri olduğuna dikkat çekti. 

Altınkılınç, “SuperFresh için 2024 yılı inovasyon ve iletişimde ilkere imza attığımız bir yıl oldu. İnovasyon odağında yaklaşık 50 yeni ürünü tüketicilerle buluşturduk. SuperFresh, son 3 yılda yüzde 50 tonaj büyümesi ve üç kat ciro artışının yanı sıra yıllık yaklaşık 8 milyon ile en yüksek hane erişimi ile liderliğini pekiştirirken kategorinin büyümesine katkı sağladı. Son üç yılda yaklaşık 25 milyar TL’lik bir pazara ve yüzde 85 penetrasyona ulaşan dondurulmuş gıda sektörü en hızlı büyüyen kategorilerden biri oldu. Tüketicilerin lezzet, kalite, uygun fiyat ve sürdürülebilirlik beklentilerini karşılayan Dondurulmuş Gıda “geleceğin gıda kategorisi” olarak önümüzdeki dönemde de öne çıkmaya devam edecek” dedi.

‘DOLAPTA NE VAR’

Pazarlama stratejilerini oluştururken tüketici içgörülerini ve yükselen trendleri yakından takip ettiklerini belirten Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan, yeni reklam kampanyası hakkında şunları söyledi: SuperFresh ile odak alanlarımız 2025 yılında da iletişim, inovasyon ve ulaşılabilirlik olacak. Yeni iletişim kampanyamız “Akşama ne yiyeceğiz?’ ya da ‘Dolapta yemek yapmak için ne var?’ gibi günlük hayatta hepimizin sıkça kullandığı sorular kampanyamızın çıkış noktası oldu. “Dolapta Ne Var?” ile yenilikçi ve geniş ürün çeşitliliğimizin yanı sıra ‘güven, sürdürülebilirlik, inovasyon, pratiklik, erişilebilirlik ve liderlik’ değerlerimizle tüketiciye sesleniyoruz. Tasarrufu mümkün kılan ürünlerimiz sayesinde de ‘dolapta tarladaki tazelik ve lezzetin yanı sıra bereket var’ diyoruz. Tüketicilerin, pratik, lezzetli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlere dolaplarında yer verdiklerini biliyoruz. Bu yüzden ‘tüketicilerimizin dolabında ne varsa bizim dolabımızda da o var’ diyoruz ve beklentilerine ‘Dolapta “SuperFresh” Var’ diyerek yanıt veriyoruz.”

Ünlü şef Refika Birgül de konuşmasında dondurulmuş ürünlerin pratikliğinin yanı sıra gıda israfıyla mücadelede de önem taşıdığını vurguladı.

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