“Gelecek yıl gıda tedarikinde sorunumuz yok”

Almanya’nın Köln şehrinde 100 yılı aşkın süredir düzenlenen ve her iki yılda bir gerçekleşen Anuga Fuarı; bu yıl “Sürdürülebilir Büyüme” temasıyla düzenlendi. Toplam 118 ülkeden, yaklaşık 8 bin katılımcının yer aldığı fuara, Türk şirketlerin katılımı da önceki yıllara oranla artış gösterdi. 7-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen, yiyecek ve içecek sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Anuga Fuarı'na bu yıl Türkiye'den yaklaşık 300 şirketin katıldığını belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “201 ülkeden yaklaşık 170 bin ziyaretçinin geldiği ve 284 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, gıda alanında 10 farklı alt sektörü tek bir çatı altında topluyor. Geçen yıllara göre katılımın arttığını görüyoruz. Türkiye’de katılan şirketler fuardan memnun ayrılıyor. Ziyaretçi oranı da oldukça iyi.” dedi.

VİZE SORUNUNA AVRUPALI TÜRKLERDEN DESTEK

Fuara ilişkin en önemli sorunun ise devam eden vize problemi olduğunu söyleyen Kazım Taycı, “Katılımcı olarak yer almış, standı olan birçok arkadaşımızın vizeleri reddedildi. Standı var, yer kirasını ödemiş; iş yapacağı fuarda yok. Bu sorunu Avrupalı Türklerden destek alarak çözmeye çalışan çok üyemiz olduğunu duyduk. Örneğin, 5 kişilik bir ekibin sadece 3’ü vize alabilmiş, diğer 2 kişi için orada yaşayan Türklerden yardım isteniyor. İkinci olarak dikkat çeken bir sorun da kurun etkisiyle Almanya’da otel fiyatlarındaki yükseliş. Orta sınıf bir otelde bile yaklaşık 250 Euro’luk gecelik konaklama ödüyorsunuz. Son 25 yılın rekor fiyatları var konaklamada. Hem vize hem de konaklama ve yeme-içme maliyetlerindeki artış nedeniyle özellikle Almanya’nın ve Avrupa’nın uygulamakta oldukları politikalar olumlu değil.” diye konuştu.

ALMANYA’DA YER ÇOK, DUBAİ’DE YER YOK

“Tüm bunlar nedeniyle 10 yıllık dönemde diğer bölgelerdeki alternatif fuarlar çok canlandı” diyen Taycı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin, Dubai’de Gulfood ya da İstanbul’daki WorldFood fuarı. Avrupa ve özellikle Almanya’nın tutumlarından dolayı her yıl çarpan etkisi yarattı. Biz de rotayı çoktan Dubai gibi başka bölgelere çevirdik. Avrupa’da yer bulma konusunda sıkıntımız yok ama Dubai’de yer yok. İstanbul’da World Food Fuarı’na da rekor katılımcı geldi. Tayvan’daki fuara da benzer şekilde katılım her geçen yıl artıyor. Bu durum Türkiye için çok dezavantaj yaratmıyor, kaybeden biz değiliz onlar. Çünkü, en büyük ihracat pazarımız Avrupa ve orada hali hazırda güçlü ilişkilerimiz var. Diğer fuarlara giderek, biz de pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz.”

“2024’TE GIDA TEDARİKİNDE SIKINTI BEKLEMİYORUZ”

Geçtiğimiz yılın ocak-eylül rakamlarıyla, bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında ihracatta döviz bazında yüzde 12’lik artış olduğu bilgisini veren Kazım Taycı, “Diğer tüm sektörlerin eksi yazdığı dönemde biz, geçen yılın üzerindeyiz. 2023 yılı hem Türkiye’de hem dünyada genel manada rekoltelerin çok iyi olduğu bir yıldı. 21 milyon ton rekoltemiz var şekerde. Buğdayda da 21 milyon ton rekoltemiz var. Tahıllara ve hububat grubuna baktığımız zaman ortalama 37 milyon ton gibi bir seviye gördük. Ülke olarak sıkıntımız yok hatta dünyada da iyi seviyeler söz konusu. Bazı ürünlerde rekolteler istenildiği gibi değil, ekimler de istenilen seviyede değil. Daralmalardan dolayı ihracatı kısma yönelimleri olan ülkeler var. Gıda güvenliğiyle ilgili alınmakta olan önlemler var. Pandemiyle tarımın ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. İnsanoğlu aç kaldığında ne kadar çaresiz kalabileceğini görmüş oldu. İhracat kısıtlamalarıyla temel gıdada yurt dışına bağımlılığı azaltmak adına yerli üretimi canlandırmaya çalışıyorlar. Bu, son derece olumlu bir gelişme. 2023 ve 2024 yılı için hem ülkemizde hem dünyada gıda güvenliğiyle bağlantılı olarak tedarik edememe gibi bir riskle karşı karşıya değiliz. 2023 içinde nisan ayına kadar yağışların yeterli olmaması kaygılandırdı ama sonrasındaki yağışlar istediğimiz verimleri almamızı sağladı.” bilgisini verdi.

“DİSİPLİNLİ POLİTİKALARI UYGULAMAMA ŞANSIMIZ YOK”

“Ülkece geçtiğimiz birkaç yılı olması gereken ekonomi politikalarını izleyerek geçiremedik.” diyen Taycı, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sıkılaştırma ve daha disiplinli ekonomi politikaları olmazsa olmazımız. Üretime ve ihracata yönelik harcamaların artmasına ihtiyacımız var. Reeskont kredilerinin limitlerinin artırılması ve Eximbank tarafında atılan adımlar, özellikle üretici ve ihracatçı için umut verici. Son birkaç yıldır rahattık, bunun bedelini ödemek için de 2024 yılı dahil olmak üzere biraz daha disiplinli bir yol izlememiz gerekebilir.” dedi.

“İSRAİL İLE TİCARETTE PROBLEM YAŞAMAYIZ”

İsrail’de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Taycı, “İsrail ile son 30 yıla baktığımızda birçok siyasal kriz yaşandı. Fakat, bunlar hiçbir şekilde ekonomiye yansımadı. İsrail-Türkiye ticari ilişkileri siyasetten bağımsız şekilde yürüyor. İsrail’de son dönemdeki gelişmeler neticesinde ticari bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum.” yorumunu yaptı.

DÜNYA TAHIL KORİDORU’NUN KAPANMASINA ADAPTE OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar Tahıl Koridoru’yla ilgili olabildiğince emek sarf ettiğini belirten Taycı, “Koridorun açık olduğu süreç, Türkiye’nin önemli bir başarısıdır. Dünyanın yüzde 30’luk tahıl üretimi Rusya ve Ukrayna’da gerçekleşiyor. Bu iki ülkenin sadece üretime değil; tüketime de katılması çok önemli, özellikle fiyatlar açısından. Rusya ve Ukrayna’nın tedarik yapamaması riskine karşı dünya bu duruma adapte oldu, alternatif çözümler getirmeye başladı. Tahıl Koridoru’nun açık olması fiyatları daha da olumlu etkileyecektir. Ancak, aksi durumda ürün bulamama gibi bir sıkıntımız olmaz. Daha uygun fiyatla ürün bulmamız sağlanır. Rusya, Türkiye ve Katar arasında 1 milyon tonluk buğdayın Türkiye’de işlenerek Afrika’daki bölgelere ulaştırılması projesi de çok önemli. Hali hazırda başlamadı ama gıda sektörünü canlandıracağını düşünüyoruz.” dedi.