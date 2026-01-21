GetirBüyük analizli meyve ve sebzeleri Anadolu'ya taşıdı

Dünya genelinde tüketicilerin sağlıklı beslenme yönündeki tercihleri, son 5 yıldır hızla yükselmeye devam ediyor.

Uluslararası pazar araştırması şirketi Nielsen IQ'nun yaptığı bir araştırma, konu taze gıda olduğunda tüketicilerin yüzde 92'sinin, bir markayı seçerken sürdürülebilirliğin önemli bir faktör olduğunu belirttiğini ortaya koyarken, sürdürülebilirlik kavramının da evrim geçirdiğini gösteriyor. Tüketicilerin talepleri, insana ve çevreye zarar vermemenin ötesine geçerek, tarım uygulamalarının iyileştirmeye odaklı olmasına uzanıyor. Toprak sağlığını iyileştiren, karbon tutan ve biyoçeşitliliği artıran tarım yöntemleri daha fazla öne çıkıyor.

Haftalık ve planlı alışveriş yapan kullanıcılar için 5 binden fazla ürün çeşidi sunan GetirBüyük, bu dönüşüme yanıt veren analizli ürün, kent tarımı ve onarıcı tarım odaklı modeliyle tazeliği ve güvenilirliği merkeze aldığını açıkladı. Meyve-sebze kategorisindeki tazelik taahhüdünü "Nereden bu tazelik? GetirBüyük'ten" sloganlı filmiyle duyuran GetirBüyük, "Analizli Meyve & Sebze" ve "24 Saatte Tarladan Sofraya" kategorilerini İstanbul'un ardından Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerine genişletti. Toplam 32 ildeki Getir kullanıcıları, pestisit analizleri yapılmış taze meyve-sebze ürünlerine GetirBüyük üzerinden erişebiliyor.

Marmara, Ege ve İç Anadolu'ya yayıldı



GetirMarket Genel Müdürü Elif Çar, "GetirBüyük'te meyve-sebze kategorisini yalnızca tazelikle değil, güven ve sürdürülebilir üretim ilkeleriyle ele alıyoruz. Pestisit limitlerine uygun ve analizleri yapılmış ürünleri kullanıcılarımızla buluşturmak için üreticiden depoya kadar tüm süreci kapsayan titiz bir operasyon yürütüyoruz. Kullanıcılarımıza sağlıklı ve taze gıda ulaştırma taahhüdümüz çerçevesinde, GetirBüyük'te yer alan meyve ve sebzeler, periyodik olarak bağımsız laboratuvarlar tarafından pestisit analizinden geçiyor. ‘Analizli Meyve & Sebze' kategorisindeki ürünler için üst standartlarda üretim yapan üreticilerle çalışıyoruz. Kalite ekiplerimizin tüm kategoriler için yaptığı analizlerin yüzde 80'i meyve sebzeye ayrılıyor. İstanbul'da başlattığımız bu modeli kısa sürede Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerine taşıyarak, taze ve güvenilir tarım ürünlerine erişimi 32 ilde mümkün hale getirdik. Uygulama üzerinden özel bir kategori oluşturarak kullanıcılarımızın ‘Analizli Meyve & Sebze' ve ‘24 Saatte Tarladan Sofraya' ürünlerine kolayca ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

Tüketicilerin analizli meyve-sebzeye ilgisi artıyor





Proje kapsamında tarım il ve ilçe müdürlükleriyle birlikte üreticilerle sahada çalıştıklarını belirten Elif Çar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projeyi yalnızca bir ürün genişlemesi olarak görmüyoruz. Üreticilerin daha temiz üretim yapabilmeleri için bilgilendirme ve yönlendirme desteği sağlıyor, yerel üreticilerle doğrudan çalışarak üretim kapasitelerinin artmasını sağlıyoruz. Kısa bir süre içinde iş birliği yaptığımız yerel üreticilerin kapasitelerini yaklaşık 3 katına çıkarmalarına destek olduk, böylece bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağladık. Mayıs 2025'te 5 ürünle başladığımız "Analizli Meyve & Sebze" kategorimiz, mevsimsel olarak değişkenlik gösteren 54 ürüne ulaştı. Aynı dönemde bu kategoriden verilen siparişlerin iki katına çıkması, kullanıcılarımızın temiz, güvenilir ve analizli ürünlere olan talebinin hızla arttığını gösteriyor. GetirBüyük olarak tazeliği ileri taşıyan bu modelle sektöre örnek olmaktan mutluluk duyuyor ve sürdürülebilir şekilde işimizi büyütmeyi hedefliyoruz."