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Gıda sektörü ambalajın gücü ve rafta kalite ile tüketiciye odaklanıyor

Karma Grup tarafından İstinye Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan “Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri”; rafta kaliteyi tüketici eğilimleri ve sürdürülebilirlik açısından ele alarak, gıda ve içecek sektöründen uzmanlar ile akademisyenleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

15 Kasım 2023 | 17:56
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Gıda sektörü ambalajın gücü ve rafta kalite ile tüketiciye odaklanıyor

Karma Grup tarafından bu yıl “Rafta Kalite” ana temasıyla 2.si düzenlenecek olan Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri, Türkiye'nin ilk yenilebilir sığır jelatini ve kolajen üreticisi Halavet Gıda’nın ana sponsorluğunda 23-24 Kasım tarihlerinde İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Gıda ve içecek sektörünün lider markaları ile alanlarında uzman akademisyenleri bir araya getirecek seminer, tüketicinin talebini ve tüketici iletişiminin anahtarlarını, hem sosyolojik açıdan hem ticari açıdan ele alarak, dünya kaynaklarımızın korunması, gıda kaybının önlenmesi, tedarik zincirinde iyi uygulama örnekleri, private label’da tasarım, ambalajın tasarım ve raf ömrü açısından detayları ile fonksiyonel gıdaya yakından bakmaya hazırlanıyor. Semineri; Cold-Pressed ve HPP işlemlerini bir arada kullanan Türkiye’nin ilk ve tek üreticisi Only Fresh platin sponsor, gıda endüstrisi için yenilikçi ürünleri ile tanınan Sacco System ise altın sponsor olarak destekliyor. 

23 Kasım Perşembe günü Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atıf Can Seydim’in, açılış konuşması ile başlayacak olan seminer, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören’ın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğiyle yürütülen “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” projesi ile ilgili sunumuyla devam edecek. Boğaziçi Üniversitesi’nden marka danışmanı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Uğur Batı, tüketicilerin bir ürünü satın alırken tercihlerini etkileyen unsurları aktarırken, katılımcılar Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev’den bir şampiyonun fonksiyonel beslenmesini dinleyecek. Günün son konuşmasında BİTKİDEN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ hem insanların hem de gezegenimizin sağlığı için gerekli olan “Gıdada Dengeli Dönüşüm” yaklaşımını anlatacak.

İkinci gün tedarik zincirindeki sorunlar ve ihtiyaçlar ile ambalajın gücü tartışılacak

Seminerin ikinci günü, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam 1. Dairesi Başkanı Erdem Biçer’in sürdürülebilir tüketici güvenini reklamlar açısından ele alan konuşması ile başlayacak. METRO Market Kalite Güvence ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Meltem Pekperdahçı’nın “Tedarik zincirinde izlenebilirlik” başlıklı sunumunun ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hami Alpas “Tedarik zincirine yönelik risk (tehdit)lere karşı sürdürülebilirlik” ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Barbaros Özer “Tedarik zincirinde atık geri kazanım stratejileri” üzerine konuşacak. Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ardan Ergüven ise tasarımının tüketici davranışlarına etkisi üzerine katılımcıları bilgilendirecek.

Her iki günde de Aktaşlar Lezzet Grubu, Algida, İHE, Kızılay, Namet, Sipa ve Tekafos’un desteklediği network etkinliklerde katılımcılar farklı markaların ürünlerini tadımını yapabilecek ve konunun uzmanına danışabilecekleri sohbet köşesini ziyaret edebilecek.

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