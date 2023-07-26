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IMF'den, tahıl fiyatları için artış uyarısı

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, Ukrayna'nın tahıllarını Karadeniz'deki limanlardan güvenli bir şekilde taşımasına izin veren anlaşmadan Rusya'nın çekilmesinin ardından küresel tahıl fiyatlarının yüzde 15'e kadar yükselebileceğini söyledi.

26 Temmuz 2023 | 09:16
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IMF'den, tahıl fiyatları için artış uyarısı

Gourinchas, IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz 2023 sayısına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Karadeniz tahıl girişiminin geçen yıl dünyaya bol miktarda tahıl arzını sağlamada çok etkili olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı mekanizmanın tersine işlediğini ve bunun gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu vurgulayan Gourinchas, IMF'nin Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine ilişkin tahminlerini hala değerlendirdiğini, tahıl fiyatlarında yüzde 10-15'lik bir artış aralığının "makul bir tahmin" olduğunu söyledi.

IMF'nin raporunda da Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yakın zamanda askıya alınmasının endişe verici olduğu belirtilerek, bu tür olumsuz arz şoklarının, ülkeleri asimetrik olarak etkileyebileceği ve enflasyon beklentileri için farklı dinamikler, politika tepkilerinde bir farklılık ve daha fazla para birimi hareketi anlamına gelebileceği kaydedildi.

Karadeniz Tahıl Girişimi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

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