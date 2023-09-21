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İnovatif deniz lezzetleri sunuyor

Sofram Balık Restaurant'ın ikinci kuşak işletmeciliğini, kardeşi Kaan Kankaya ile birlikte yapmaya devam eden Hüseyin Kankaya, deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetleriyle gastronomi dünyasında dikkat çekiyor.

21 Eylül 2023 | 13:34
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İnovatif deniz lezzetleri sunuyor

Kardeşi Kaan Kankaya ile beraber yola çıkan, Sofram Balık Restaurant'ın ikinci nesil işletmecilerinden Hüseyin Kankaya, 2020 yılında Selimpaşa / Silivri'de, Somer Sivrioglu, Mehmet Yalcinkaya ve Danilo Zanna'nin katılımları ile gerçekleştirilen Masterchef Yerel Lezzetler yarışmasında, Jüri üyesi olarak yer almış, yarışmacılar tarafından hazırlanan yöresel yemekleri değerlendirip, yarışmacıların bir üst tura geçmelerinde diğer jüri üyeleri ile beraber kilit rol oynamıştı.

3 yıl sonra aynı yerde düzenlenen 2023 Masterchef Türkiye All Star yarışmasında, değişmeyen tek jüri üyesi olarak katılım sağlamış ve ikinci kere yarışmacıların kaderine etki etti.

Masterchef Hüseyin Kankaya kimdir? 

Deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan, hazırladığı ilginç ve birbirinden lezzetli tabaklar ile adından sıklıkla bahsettiren, herkesin merak ettiği ve MasterChef yarışmacılarının hazırlarken epey zorlandığı meşhur 'Deniz Ürünleri Taco' nun yaratıcısı kimdir?

Hüseyin Kankaya, İstanbul doğumlu, evli ve bir çocuk babası olan ve 7 yaşından bugüne İstanbul Silivri Selimpaşa'da kendine özgü mutfağında ve aile restaurantında yetişmiş 1978' den bugüne deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan Sofram Balık Restaurant'ın ikinci kuşak işletmeciliğini, kardeşi Kaan Kankaya ile birlikte yapmaya devam ediyor. 

“Yemek Bir Ödül Olmalıdır” sloganı ile yola çıkan Hüseyin Kankaya, uzun yıllar Türkiye ve ülke dışından birçok önemli simayı işletmesinde ağırladı. Kendine özgü mutfağında sunduğu 1750 çeşit birbirinden ilginç lezzetler arasında, havyar tarama, deniz ürünleri taco ve lagos kebap gibi inovatif tatlar yer alıyor.

 

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