Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önde gelen un üreticilerinden Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Irak Ticaret Bakanlığı’na mal tedarik eden yerel bir firma ile anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında Beşler Un, bu ülkeye tek kalemde 40 bin ton gıda ürünü gönderdi. Irak Ticaret Bakanlığı’nın talebini 2 ay gibi kısa sürede karşılayan Beşler Un, Türkiye ekonomisine 20 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

“Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirecek”

Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, “Beşler Un olarak bizim Irak pazarına yönelik ihracatımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Bunun yanı sıra, Irak Ticaret Bakanlığı’nın son talebini karşılamak hem ülkemiz, hem de firmamız açısından önemli bir gurur kaynağı oldu. Bu olumlu iş birliklerinin önümüzdeki süreçte de artmasını bekliyoruz. Gerek üretim kapasitesi, gerekse yönetimsel çeviklik ile coğrafi yakınlık avantajını da kullanarak 2 ay gibi bir sürede büyük montanlı bir siparişi teslim etmenin gururunu şirket olarak yaşıyoruz. Bu olumlu iş birliklerinin yakın gelecekte de artmasını bekliyoruz” dedi.

Irak, Beşler Un için önemli bir pazar haline geldi

Beşler Group bünyesinde yer alan Beşler Un, Beşsan Makarna ve Beşyem son dönemde Irak pazarına yönelik ihracatıyla kendi alanlarında bir adım öne çıktı. Bu üç şirket, 2023 yılında Irak’a olan ihracatta önemli bir ivme yakaladı. 197.682 ton un, makarna ve yem ihracı karşılığında 79.651.739,20 dolar döviz girdisi sağladı.

2024 yılının ilk 3 ayında ise 20 milyon dolarlık ihracatın haricinde, 51.955 ton ürün satışı ile 21.250.000 dolar artı gelir elde etti. Böylece Beşler Group çatısı altında, daha bu yılın ilk 3 ayında Irak’a 41,5 milyon dolara varan ihracat başarısına imza atılmış oldu.

Şirketin, 2022 yılında yaşanan Kahramanmaraş depremine rağmen üretim ve istihdamını artıran bir trendle bölge ekonomisine ve halkına katkıda bulunması da önemli bir başarı örneği olarak dikkat çekiyor.