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İstanbul'da ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul'da ağustos ayında önceki aya göre en çok taksi yolcu taşıma ücreti artarken, en fazla düşüş domateste gerçekleşti.

02 Eylül 2023 | 12:22
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İstanbul'da ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 156’sının perakende fiyatı artarken, 7 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustosta Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan taksi yolcu taşıma ücreti yüzde 75,00 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 60,00 ile poplin, Gıda harcamalarından yüzde 59,56 ile taze fasulye, Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubundan yüzde 59,18 ile vapur yolcu taşıma ücreti, yüzde 51,52 ile şehir içi otobüs ve yüzde 51,52 ile raylı sistem yolcu taşıma ücreti, yüzde 50,00 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 50.00 ile dolmuş-minibüs yolcu taşıma ücreti, Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 46,67 ile pamuklu kumaş, Gıda harcamaları grubundan yüzde 35,34 ile zeytinyağı ve yüzde 28,96 ile ekmek oldu.

Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates fiyatı yüzde eksi 17,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde eksi 5,60 ile salatalık, yüzde eksi 4,92 ile yaş üzüm, Kültür ,Eğitim ve Eğlence harcamaları grubundan yüzde eksi 4,28 ile otel konaklama ücreti, ile Gıda harcamalarından yüzde eksi 2,87 ile kavun oldu.

Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

 

2023 AĞUSTOS 
  
Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Taze Fasulye59,56
Maydanoz35,78
Armut15,09
Bamya13,08
Sivri Biber10,29
Domates-17,16
Salatalık-5,60
Yaş Üzüm-4,92
Kavun-2,87
  
Mevsim- Dışı Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Elma19,12
Kıvırcık Salata-1,56
  
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer ÜrünlerAylık Yüzde Değişim (%)
Taksi Ücreti75,00
Poplin60,00
Şehir içi Vapur Ücreti59,18
Şehir içi Otobüs Ücreti51,52
Raylı Sitem Yolcu Taşıma Ücreti51,52
Mektup Gönderim Ücreti50,00
Dolmuş –Minibüs Ücreti50,00
Pamuklu Kumaş46,67
Zeytinyağı35,34
Ekmek28,96
Gazete28,40
Maç Giriş Bilet Ücreti23,38
Otel Konaklama Ücreti-4,28
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti-2,11
  
 
 
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