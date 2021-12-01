İstanbul’da 2,5 liraya satılan simit 3,5 liraya yükseldi.

Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, yüzde 40 olarak yapılan zamda un, yağ ve susam fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu belirtti. Unun fabrika çıkış fiyatının 448 TL olduğunu söyleyen Özdemir, sadece simit değil poğaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Biz iki yıldır simiti 2.5 TL’den satıyoruz, Bu sürede elektrikten doğalgaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak. Peynir tenekesi geçen yıl 170 TL’ydi, şu an 480 lira oldu. 10 kg katı margarin yağını 130 TL’ye alıyorduk, şu an 300 TL. Biz nasıl dayanalım.”