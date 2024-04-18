Katma değeri yüksek gıda Ar-Ge’sinde 4 yenilikçi adım

Eksun Gıda 2023 yılında da gıda sektöründeki Ar-Ge çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de geçtiğimiz yıl raporlarına göre lider un üreticisi olan Eksun Gıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay alınarak kurulan Ar-Ge merkezinde sağlıklı ve kaliteli gıda üretimi hedefiyle dört önemli projeyi başarıyla tamamladı. Şirket, geleceğe yönelik yeni projelerini de kamuoyu ile paylaştı.

Sağlıklı gıda üretimine yenilikçi yaklaşımlar

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yıl içerisinde gerçekleştirilen ilk projede, su kalitesinin hamur tazeliği üzerindeki etkileri derinlemesine incelendi. Atık süt ürünlerinin, ekmeğin besin değerini arttırma potansiyeline odaklanan ikinci proje, sürdürülebilir gıda üretimi ve atık yönetimi açısından önemli bulgular sağladı. Ayrıca, tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımını araştıran bir diğer proje, hibiskus familyasında yer alan bir bitkinin ekmek üretiminde nasıl değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Diyabet hastalarına yönelik doğal gıda ürünü geliştirme çalışmasını kapsayan projeyle ise sağlıklı beslenme konusunda yeni çözümler sunuldu.

“Dört yeni projeyi daha hayata geçirdik”

Tamamlanan projeler ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulunan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Gıda teknolojisindeki yeniliklere öncülük etmeye devam ediyoruz. Sağlıklı gıda üretimini destekleyen sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ile yıl içerisinde ekmek üretiminde kullanılan suyun kalitesinin, ekmeğin yapısı ve lezzeti üzerindeki belirleyici rolünü keşfettik. Atık süt ürünlerinin, sürdürülebilir gıda üretimine katkısını ortaya koyduk. Ayrıca, tıbbi bitkilerin ekmek üretimine kalite ve sağlık açısından sağladığı faydaları incelerken diyabetik bireyler için de doğal gıda ürünlerine odaklandık.” dedi.

Ekmeğin yapısını zenginleştirecek yeni projeler yolda

Açıklamalarını sürdüren Demir, “2024 yılında dört projeyi daha hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda; ekmek yapısının zenginleştirilmesi, bitkisel bileşenlerin ekmek formülasyonlarına entegrasyonu ve sıfır atık ilkesine dayalı yenilikçi geliştirmeler üzerinde çalışmayı hedefliyoruz. Bu süreçteki akademik araştırmalarımızla, bilimsel bilginin sınırlarını zorlamayı ve sektörde yeni standartlar belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Namık Kemal Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Hedeflerimiz doğrultusunda üniversite-sanayi iş birliklerimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.